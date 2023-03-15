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Aktüel Elazığ Valiliği'nden vatandaşlara kritik uyarı
Aktüel

Elazığ Valiliği'nden vatandaşlara kritik uyarı

Elazığ Valiliği, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 18:57:00 -
Elazığ Valiliği'nden vatandaşlara kritik uyarı

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkisi devam eden şiddetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlarımızın, sel, su, baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı, dere yataklarından uzak durmaları, mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları, bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, deprem nedeniyle tahliye edilen binalar ve metruk yapılardan uzak durmaları önem arz etmektedir" denildi.

 

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