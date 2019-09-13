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Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli"

Merkez Bankası’nın repo ihale faiz oranını indirmesine ilişkin olarak atılan adımların iş dünyasına moral sağladığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, ekonominin büyümesine bir destekte bankalardan beklediklerini ve kredi faizlerini düşürmeleri gerektiğini söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:20
Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli"

Merkez Bankası’nın repo ihale faiz oranını indirmesine ilişkin olarak atılan adımların iş dünyasına moral sağladığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, ekonominin büyümesine bir destekte bankalardan beklediklerini ve kredi faizlerini düşürmeleri gerektiğini söyledi.


Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Merkez Bankası’nın faiz oranını indirmesiyle ilgili değerlendirmede bulunup, tüm bankalara çağrı yaptı.


Başkan Arslan açıklamasında," Merkez Bankası’nın kararlı bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi, iş dünyasına moral vermekte ve motivasyonunu yükseltmektedir.Enflasyon görünümündeki iyileşme, cari dengenin düzelmesi ve küresel çapta parasal genişleme sinyalleri de Merkez Bankası’nın elini güçlendiriyor.Son dönemde faiz indirimlerinin de etkisiyle yurt içi iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma görülüyor. Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz. Ama bu süreci güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Merkez Bankasının faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecek. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda"dedi.


Bankalara seslenen Arslan;" Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar. Faiz oranlarında son dönemdeki gerileme hala kredi faizlerine yeterince yansımadı. Bu da firmalarımızın üretim, istihdam ve yatırım kararlarına yansıyor.Artık ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli. Bankalar kredi faizlerini indirsin ki, yatırım iştahı artsın. TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iş dünyası adına banka ve finans sektörüne yapmış olduğu tarihi ve çok önemli çağrının ivedi şekilde hayata geçmesini bekliyoruz”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:20
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