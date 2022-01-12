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Gündem Elazığ depremle sarsıldı
Gündem

Elazığ depremle sarsıldı

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 00:51:00 -
Elazığ depremle sarsıldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 00:34'te Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

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