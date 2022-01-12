Elazığ depremle sarsıldı
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 00:34'te Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
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Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 00:34'te Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
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