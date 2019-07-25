Elazığ Belediyespor 2 yeni yeteneği kadrosuna kattı Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, kulüp tesislerinde yaptığı futbolcu taramalarının ardından iki futbolcuyu beğenerek, profesyonel sözleşme imzaladı.

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, kulüp tesislerinde yaptığı futbolcu taramalarının ardından iki futbolcuyu beğenerek, profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarını devam ettiren Elazığ Belediyespor FK, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, 10 - 14 Temmuz tarihleri arasında kulüp tesislerinde yaptığı futbolcu seçmelerinde teknik heyet tarafından beğenilen Elazığ amatör lig ekibi İl Özel İdarespor’da forma giyen 2000 doğumlu Ömer Ekineken ve 2001 doğumlu Kadir Polatoğlu ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Transferlerle ilgili kulüpten yapılan açıklamada," Profesyonel futbol takımımız, 10-14 Temmuz tarihleri arası kulüp tesislerimizde yapılan futbolcu seçmeleri sonrası teknik heyetimiz tarafından beğenilen İl Özel İdarespor altyapılı 2000 Doğumlu Ömer Ekinekenve 2001 Doğumlu Kadir Polatoğluile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır"denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.