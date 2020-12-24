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Aktüel Elazığ Belediyesi, yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor
Aktüel

Elazığ Belediyesi, yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:48:09 -
Elazığ Belediyesi, yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası, giyecek ve yiyecek yardımları yaparak ailelerin yüzünü güldürüyor.

Elazığ Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Elazığ'daki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan özel bir ekip, belediyenin sağladığı imkanların yanında hayırseverlerin bağışladığı ikinci el yatak, koltuk takımı, elbise, beyaz eşya gibi eşyaları alarak, temizliğini ve bakımını yapıyor, kulllanıma hazır hale getiriyor.

Ekipler, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere, yardımları ulaştırıyor.

Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliği anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere devletin şefkat elini gösterdiklerini söyledi.

Her vatandaşa hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Bilginoğlu, "Deprem ve salgın sonrasında belediyemizin önemli bütçesini vatandaşlarımıza hizmet için aktardık. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak bir nebze olsun dertlerine merhem olmaya çalıştık." dedi.

Çalışmaları hayırseverlerin desteği ve belediye bünyesindeki "Hayır Çarşısı" ile yaptıklarını belirten Bilginoğlu, yardımlarla depremzede ve dezavantajlı ailelerin yanında olduklarını aktardı.

Bilginoğlu, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerin bize ulaştırdığı ürünleri gönül köprüsü kurarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Amacımız toplumumuzun her kesiminin sıkıntılarını görüp çözüm üretebilmektir. İhtiyaç sahiplerinin sürekli yanlarında olan bir belediyenin olduğunu hissettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Sıkıntılar paylaştıkça azalır."

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