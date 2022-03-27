Elanur 21 Queen şarkı sözleri | Elanur Pat kimdir? Elanur Pat aslen nereli? Elanur - 21/Queen (Official Video)
Elanur Youtube kanalı! Elanur 21 Queen şarkı sözleri en çok tıklanan Youtube video kategorisinde yer almaka. Youtube takipçilerinin en çok merak ettiği isimler arasında Elanır Pat da yer almakta. Youtube Trendleri listesinde Elanur 21/Queen şarkısı en üst sıralarda yerini almakta. Peki Elanur Pat kimdir, nerelidir, Elanur Pat kaç yaşında? İŞte Elanur 21 Queen şarkı sözleri…
Elanur Pat kimdir? Elanur Pat kaç yaşında? 30 Aralık 2000 doğumlu olan Elanur Pat 20 yaşındadır. Elanur Pat aslen nereli? Elanur Pat aslen Orduludur. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan Pat Twitch yayınlarıyla adından söz ettirmişti. “Bela” adlı şarkısıyla da müzik dünyasına giriş yapan Pat’ın Twitch ve Instagram’da binlerce takipçisi bulunuyor. Oyun videoları yayınlarının ardından bir süre sonra gamerların bir arada yer aldığı isimlerden biri olmuştur. Elanur son olarak Exatlon Challenge’da el atmıştı.
Elanur Pat Şarkıları
Bela
Tatlı mı Cringe mi
Tetik
Kaçak
Sakin
Elanur 21/Queen sözleri
yaşım 21 görüyosun para bol
ne yaşamışım hiç düşünceniz yok
ah
sanıyolar duygusuzum deli bi dekor
işinize gelmeyince lafını da sok
ama
gülüyorum hepinize, bilirsin egom
umursamaz tavırlarım sanki babydoll
yiyo baba parası işi gücü hor
kesin arkasında biri var yoksa işi zor
küçücük oda
büyümek ne kadar saf ah
dışlan dur okulda korkma
sessizsin çünkü bakıyo anne baba elin bokuna
bilekleri ince yazamaz bi bok
kalem tutamaz diyen bitche bu show
zengin ayrımı yapıp yala dekont
o zaman öğrendim hayatı defol
gelelim anneme
şiddet gör malesef
ailesiz büyüyen kadına omzum ben
dokundu hayatına bak
babası amcası tıktılar bizi zindana
konu babam değil oçok net
ama olamadı yanımda daha net
annemin ailesiydi zahmet
boşanmak istedi ve katlet
şükretsin küçüktüm anneme kalkan her elde saklandım dar odalara
furkanım tutardı elimden ablacım geçicek alıcaz intikam ya
çıktılar hayatımızdan hiçbişey olmadı mutlular hep münakaşa
ettiğim beddualarım sonunda çıkardı sizi bak yine karşıma
yaşım daha 9 ne yapabilirim bilmem
ablayım anneyim aileme cidden
içimdeki kin büyüdü hep günden
güne değişmedi karakterim birden ya
birlikte büyüdük savaştık üçümüz
korkmadı gözün hiç çalıştın tüm günü
korkmadık kimseden katlandı gücümüz
bi kere geçmedi gülmeden günümüz ya
17 yaşımda 0 ve 1
kodladım kazandım borç ödedim
bunu yaşadım görmedi gözleriniz
sorun yok inan ki sikimde değil
kurtulduk sandım ve daha değil
bekledim senelerdir bulaşmanı ve arıyo annem der kızım yetiş
yetiştim koştum büyümüştüm artık
tutamadı kimse hepsini ezip attım
apartmana girdim onun evini bastım bir de rezil ettim sonunda dayandım
yumruklarım bile kapına dayandı
ellerim mosmor tekmelerim arttı
sözde koca adam ama yüzüme bakamadı çünkü
gücü bize yetemezdi artık
çağırdım polisi kaçamadın rahattı bu sefer içim
et şikayetini onyediydim dimi
savcı karşımda verdim ifademi kapısını kırmışım malını sikiyim senin
hahaha
uzlaştım zorla ya
bıkmam hiç zorluktan
yaşamam korkuyla
şimdi yaklaşamaz kimse güçlüyüm like mama ha
o yüzden götüne girsin oturduğum bu gökdelen
yaşadım bodrum katında gelmişim bak çöplükten
bu yüzden irrite olamazsın ettiğim küfürden
açarsın oranı buranı kimseye demedim bitchie
ettiğiniz lafları aktardım belada bil ki
soktuğunuz kalıplara girmedim olamam bi barbie
tetikteyim tabi korudum hep ailemi
muhtaç olmam hiç bi erkeğe kazandım hakkımla nakit
yapamazsın dediler nerdeyim dinlemedim fuck it
sahip olamazsın hayatıma çıkmasın sakın sesin uğraştım tonla şeyle acımam yok gördün kesin
genç bi kadınım savaştım yıkılmam binlerce linçle
kendi başına şirket ve marka hayransın ımh şevkle
para için yapsam asla anlatmam hayatımı
haset etmezsen elde edersin taklitten sıyrılıp
ah ah
konamazsın emeğime yapma drama
annem hala çalışıyo getirsem de para
dilenip durma ya da arkamdan konuş ama
bi tek doğru var bildiğim o yoldan da şaşmam
yok tek bir örneğim kusuruma bakma
piyasada tonla adam ve etmez bi parçam
keşke bilseniz kim ne karakter ı ı olmaz
kabul etmesen de im the queen in this deck ya