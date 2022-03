Elanur 21 Queen şarkı sözleri | Elanur Pat kimdir? Elanur Pat aslen nereli? Elanur - 21/Queen (Official Video)

Elanur Pat kimdir? Elanur Pat kaç yaşında? 30 Aralık 2000 doğumlu olan Elanur Pat 20 yaşındadır. Elanur Pat aslen nereli? Elanur Pat aslen Orduludur. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan Pat Twitch yayınlarıyla adından söz ettirmişti. “Bela” adlı şarkısıyla da müzik dünyasına giriş yapan Pat’ın Twitch ve Instagram’da binlerce takipçisi bulunuyor. Oyun videoları yayınlarının ardından bir süre sonra gamerların bir arada yer aldığı isimlerden biri olmuştur. Elanur son olarak Exatlon Challenge’da el atmıştı.

Elanur Pat Şarkıları

Bela

Tatlı mı Cringe mi

Tetik

Kaçak

Sakin

Elanur 21/Queen sözleri

yaşım 21 görüyosun para bol

ne yaşamışım hiç düşünceniz yok

ah

sanıyolar duygusuzum deli bi dekor

işinize gelmeyince lafını da sok

ama

gülüyorum hepinize, bilirsin egom

umursamaz tavırlarım sanki babydoll

yiyo baba parası işi gücü hor

kesin arkasında biri var yoksa işi zor

küçücük oda

büyümek ne kadar saf ah

dışlan dur okulda korkma

sessizsin çünkü bakıyo anne baba elin bokuna

bilekleri ince yazamaz bi bok

kalem tutamaz diyen bitche bu show

zengin ayrımı yapıp yala dekont

o zaman öğrendim hayatı defol

gelelim anneme

şiddet gör malesef

ailesiz büyüyen kadına omzum ben

dokundu hayatına bak

babası amcası tıktılar bizi zindana

konu babam değil oçok net

ama olamadı yanımda daha net

annemin ailesiydi zahmet

boşanmak istedi ve katlet

şükretsin küçüktüm anneme kalkan her elde saklandım dar odalara

furkanım tutardı elimden ablacım geçicek alıcaz intikam ya

çıktılar hayatımızdan hiçbişey olmadı mutlular hep münakaşa

ettiğim beddualarım sonunda çıkardı sizi bak yine karşıma

yaşım daha 9 ne yapabilirim bilmem

ablayım anneyim aileme cidden

içimdeki kin büyüdü hep günden

güne değişmedi karakterim birden ya

birlikte büyüdük savaştık üçümüz

korkmadı gözün hiç çalıştın tüm günü

korkmadık kimseden katlandı gücümüz

bi kere geçmedi gülmeden günümüz ya

17 yaşımda 0 ve 1

kodladım kazandım borç ödedim

bunu yaşadım görmedi gözleriniz

sorun yok inan ki sikimde değil

kurtulduk sandım ve daha değil

bekledim senelerdir bulaşmanı ve arıyo annem der kızım yetiş

yetiştim koştum büyümüştüm artık

tutamadı kimse hepsini ezip attım

apartmana girdim onun evini bastım bir de rezil ettim sonunda dayandım

yumruklarım bile kapına dayandı

ellerim mosmor tekmelerim arttı

sözde koca adam ama yüzüme bakamadı çünkü

gücü bize yetemezdi artık

çağırdım polisi kaçamadın rahattı bu sefer içim

et şikayetini onyediydim dimi

savcı karşımda verdim ifademi kapısını kırmışım malını sikiyim senin

hahaha

uzlaştım zorla ya

bıkmam hiç zorluktan

yaşamam korkuyla

şimdi yaklaşamaz kimse güçlüyüm like mama ha

o yüzden götüne girsin oturduğum bu gökdelen

yaşadım bodrum katında gelmişim bak çöplükten

bu yüzden irrite olamazsın ettiğim küfürden

açarsın oranı buranı kimseye demedim bitchie

ettiğiniz lafları aktardım belada bil ki

soktuğunuz kalıplara girmedim olamam bi barbie

tetikteyim tabi korudum hep ailemi

muhtaç olmam hiç bi erkeğe kazandım hakkımla nakit

yapamazsın dediler nerdeyim dinlemedim fuck it

sahip olamazsın hayatıma çıkmasın sakın sesin uğraştım tonla şeyle acımam yok gördün kesin

genç bi kadınım savaştım yıkılmam binlerce linçle

kendi başına şirket ve marka hayransın ımh şevkle

para için yapsam asla anlatmam hayatımı

haset etmezsen elde edersin taklitten sıyrılıp

ah ah

konamazsın emeğime yapma drama

annem hala çalışıyo getirsem de para

dilenip durma ya da arkamdan konuş ama

bi tek doğru var bildiğim o yoldan da şaşmam

yok tek bir örneğim kusuruma bakma

piyasada tonla adam ve etmez bi parçam

keşke bilseniz kim ne karakter ı ı olmaz

kabul etmesen de im the queen in this deck ya