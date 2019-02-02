El ve ayaklarını koli bandıyla bağladılar, darp edip hırsızlık yaptılar!
Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz kişiler, 58 yaşındaki Suat D.'nin ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, darp etti, ardından kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.02 Şubat 2019 Cumartesi 10:41
Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz kişiler evine girdiği Suat D.'nin (58) ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, darp ettikten sonra kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.
Kaçtılar
Olay, sabah saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi namaza giden Suat D.'nin evinin kapısı çaldı. Suat D. kapıyı açtığı anda bir anda eve giren kimliği belirsiz kişiler kadını darp ederek ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Suat D.'nin kolundaki 4 altın bileziği gasp eden şüpheliler evden kaçarak uzaklaştı.
Hastaneye kaldırıldı
Kendi imkanlarıyla koli bantlarından kurtulan Suat D., çığlık atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Suat D. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Çalışma başlatıldı
Suat D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Evde detaylı inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
YORUM YAZ