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El uyuşması nedir? El uyuşması nasıl geçer?

Elde şişlik, morarma ya da karıncalanma gibi sorunlar, birçok hastalığı beraberinde getirebilir. Oldukça sık rastlanan bu durumu ortadan kaldırmak ve sebeplerini öğrenmek istiyorsanız, bu haberi dikkatle okuyun! El uyuşması nedir? El uyuşması nasıl geçer? İşte detaylar...

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:28
El uyuşması nedir? El uyuşması nasıl geçer?

Elde şişlik, morarma ya da karıncalanma gibi sorunlar, birçok hastalığı beraberinde getirebilir. Oldukça sık rastlanan bu durumu ortadan kaldırmak ve sebeplerini öğrenmek istiyorsanız, bu haberi dikkatle okuyun! El uyuşması nedir? El uyuşması nasıl geçer? İşte detaylar...

Elde hiissedilen uyuşukluk hissi, sıklıkla karşılaşılan yakınmalardan biridir. Bu yakınmalar elin tamamında, avuç içinde, elin üst kısmında ve parmak uçlarında ya da bazı parmaklarda hissedilebilir. Bu sorun pek çok farklı faktörden oluşabilir. Hissizlik, uyuşukluk ve yanma gibi şikayetlere yol açar. El uyuşmasının en sık görülen türü el bileğinde ya da dirsekte olan sinir sıkışmalarıdır. Bunun yanında kas spazmı, boyun fıtığı, multipl skleroz, tümör, beyin damar hastalıkları, tiroit bezinin az ya da çok çalışması, ulnar oluk sendromu, diyabete bağlı oluşan nöropati, B12 vitamin eksikliği, alkolizm, dolaşımsal problemlere bağlı kan dolaşımının azalması, kalp hastalıkları ve periferik arter hastalıkları gibi pek çok farklı hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Sıklıkla el uyuşmalarının sebebi ise genelde karpal tünel sendromu denilen sinir sıkışmasından kaynaklanır.

El uyuşması nedenleri

Tekrarlayan el bileği hareketleri yıllar içinde sinirlerin geçtiği bağların kalınlaşmasına ya da kanal içindeki basıncın artmasına yol açar. Genellikle geceleri hafif uyuşmalar ile başlayan şikayetler serçe parmak hariç diğer parmakların uyuşması ile devam eder. Daha sonra bu uyuşukluk ve yanma hissi kişiyi uykudan uyandıracak kadar şiddetlenerek artar. Tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hasarlanmalara yol açabilir. Dirsekte olan sinir sıkışmaları daha çok dirseğini masaya koyarak çalışan kişilerde görülür. Serçe ve yüzük parmakta uyuşma hissi ile başlayan şikayetler hızla artar. Tedavi edilmemesi durumunda güçsüzlük ve kas erimeleri görülür. Sıklıkla el uyuşmalarına sebep olan nedenler ve hastalıklar şöyledir:

  • Örgü örme, yer silme, bez sıkma, halı silkeleme, sürekli mouse ve klavye kullanımı gibi tekrarlayan el bileği hareketleri ile bilek bölgesinde median sinir basısı sonucu oluşan karpal tünel sendromu en sık görülen el uyuşması nedenlerindendir.
  • Kolun dirsekten aşağıda bulunan bölgesinde median sinir sıkışması olarak görülen pronator teres sendromu da nadir olarak el uyuşmasına neden olur.
  • Ulnar sinirin bilek düzeyinde sıkışması, yani guyon kanalı sendromu ya da dirsek düzeyinde sıkışması yani kübital tünel sendromu el uyuşmasının sıklıkla rastlanan sebeplerindendir.
  • Cumartesi gecesi paralizisi olarak bilinen radiyal sinir sıkışması diğer adıyla düşük el de, ön kolda kasların arasında bulunan sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan ve elde uyuşukluğa sebep olan bir hastalıktır.
  • Bunun dışında hastanın eşlik eden şikayetleri göz önüne alınarak boyun fıtığı, omurilik veya beyne ait nörolojik problemler de kendisini elde uyuşmayla gösterebilir.

El uyuşması nasıl geçer?

Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Sağlıklı bir yaşam için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:28
  1. El uyuşması nedir
  2. El uyuşması nasıl geçer?
  3. El uyuşması nedir? El uyuşması nasıl geçer?
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  11. el uyuşması nasıl geçer evde
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  13. ayak uyuşmasına hangi bölüm bakıyor
  14. kol hastalığına hangi bölüm bakar

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