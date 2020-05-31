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El Salvador’u fırtına vurdu: 7 ölü

El Salvador’u Amanda tropikal fırtınası vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:20:41 -
El Salvador’u fırtına vurdu: 7 ölü

El Salvador’u Amanda tropikal fırtınası vurdu. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.



Orta Amerika ülkesi El Salvador’u Amanda tropikal fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelirken, birçok bölgede toprak kayması yaşandı. Devlet Başkanı Nayib Bukele, fırtına nedeni ile ülkede 15 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mario Duran, yaptığı açıklamada fırtına sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan, hayatını kaybedenler arasında 8 yaşında 1 çocuğun olduğunu aktardı.



Öte yandan yetkililer, ülkede etkili olan fırtınanın hızının saatte 65 kilometreye kadar çıktığını aktardı.

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