  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şanlıurfa’da CHP-DEM Parti ittifakı

Patronlar asgari ücrete ara zam için kararını duyurdu! ‘17 bin 2 lira olan maaş Temmuz ayında...’

Öğrencisine 'Günah işleyelim' diyen tacizci 'İnsan hakları' hocasından yeni sapıklık!

Türkiye'den başarılı operasyon!

Dolardaki rekorun ardından Mehmet Şimşek’ten flaş mesaj

Ramazan Kurtoğlu’ndan tüm Türkiye’ye altın uyarısı: Büyük şok geliyor! Altını olan bunu yapsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı onlarla birlikte yapacak

Türk tahin markasında ölümcül bakteri tespit edildi! Marketlerden acil olarak toplatılıyor

Millet oruç onlar içki peşinde! Ramazan’ın ilk günü kemalistlerin derdine bakın

Yunanistan tarafı duyurdu: Türkiye, o ülkenin petrolünden pay alacak! Füzeleri de oradan ateşleyebilirler
Dünya El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi öldürüldü
Dünya

El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-03-11 16:57:00 -
El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi öldürüldü

Arap Yarımadası El Kaidesi, liderleri Halid Batarfi'nin öldüğünü duyurdu, yeni lider Saad bin Atef el-Awlaki oldu.

El Kaide'nin Yemen kolu tarafından yapılan açıklamada grubun lideri Halid el Batarfi'nin doğal nedenlerden ötürü hayatını kaybettiği belirtildi.

Halid el Batarfi, Usame bin Ladin'den sonra grubun en etkin kolu olarak kabul edilen Arap Yarımadası El Kaidesi'nin (AYEK) başındaki isimdi ve ABD tarafından 5 milyon dolar ödülle aranıyordu.

El Kaide'nin Yemen kolu tarafından yapılan açıklamada Halid el Batarfi'nin cenazesinin kefene sarılı fotoğrafları paylaşıldı.

Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detay verilmeyen Halid el Batarfi'nin üzerinde herhangi bir saldırıda hedef alındığına dair herhangi bir iz görülmüyor.

Öte yandan Halid el Batarfi'nin haberinin verildiği açıklamada Yemen'deki El Kaide yapılanmasının yeni liderinin Saad bin Atıf el Evlaki olduğu kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin başında 6 milyon dolar ödül koyduğu Saad bin Atıf el Evlaki, ABD ve müttefiklerine karşı saldırılar gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde yaptığı açıklamalarla tanınıyor.

El Kaide'nin Yemen yapılanması 2015 yılında Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatür dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının da sorumluluğunu üstlenmişti.

Kaynak: Mepa News

El Kaide'nin rehin aldığı ABD ve Fransız vatandaşları...
El Kaide'nin rehin aldığı ABD ve Fransız vatandaşları...

Dünya

El Kaide'nin rehin aldığı ABD ve Fransız vatandaşları...

Lavrov'dan o ülkeye şok suçlama: IŞİD ve El Kaide'yi aktif olarak destekliyor
Lavrov'dan o ülkeye şok suçlama: IŞİD ve El Kaide'yi aktif olarak destekliyor

Dünya

Lavrov'dan o ülkeye şok suçlama: IŞİD ve El Kaide'yi aktif olarak destekliyor

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Yerel

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı
11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı

Gündem

11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23