El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi öldürüldü

El Kaide'nin Yemen kolu tarafından yapılan açıklamada grubun lideri Halid el Batarfi'nin doğal nedenlerden ötürü hayatını kaybettiği belirtildi.

Halid el Batarfi, Usame bin Ladin'den sonra grubun en etkin kolu olarak kabul edilen Arap Yarımadası El Kaidesi'nin (AYEK) başındaki isimdi ve ABD tarafından 5 milyon dolar ödülle aranıyordu.

El Kaide'nin Yemen kolu tarafından yapılan açıklamada Halid el Batarfi'nin cenazesinin kefene sarılı fotoğrafları paylaşıldı.

Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detay verilmeyen Halid el Batarfi'nin üzerinde herhangi bir saldırıda hedef alındığına dair herhangi bir iz görülmüyor.

Öte yandan Halid el Batarfi'nin haberinin verildiği açıklamada Yemen'deki El Kaide yapılanmasının yeni liderinin Saad bin Atıf el Evlaki olduğu kaydedildi.

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ABD'nin başında 6 milyon dolar ödül koyduğu Saad bin Atıf el Evlaki, ABD ve müttefiklerine karşı saldırılar gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde yaptığı açıklamalarla tanınıyor.

El Kaide'nin Yemen yapılanması 2015 yılında Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatür dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının da sorumluluğunu üstlenmişti.

Kaynak: Mepa News