El Kaide'nin iki numaralı adamı el-Masri öldürüldü
El Kaide'nin iki numarası Abu Muhsin el-Masri, Afgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS), güvenlik güçlerinin El Kaide'nin üst düzey liderlerinden Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğünü duyuruldu.
NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğu belirtilen el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.
El-Masri, El Kaide'ye ABD'de maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.