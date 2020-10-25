  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya El Kaide'nin iki numaralı adamı el-Masri öldürüldü
Dünya

El Kaide'nin iki numaralı adamı el-Masri öldürüldü

El Kaide'nin iki numarası Abu Muhsin el-Masri, Afgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:12:00 -
El Kaide'nin iki numaralı adamı el-Masri öldürüldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS), güvenlik güçlerinin El Kaide'nin üst düzey liderlerinden Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğünü duyuruldu.

NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğu belirtilen el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

El-Masri, El Kaide'ye ABD'de maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin S-400 rahatsızlığını anlatan eski bakandan gündem olan çıkış: İstanbul'u bombalamayı düşündüler
Siyaset

ABD'nin S-400 rahatsızlığını anlatan eski bakandan gündem olan çıkış: İstanbul'u bombalamayı düşündüler

ABD'nin S-400 hazımsızlığı hakkında konuşan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, 1970'te ABD Meclisi'nde İstanbul'un bombalanmasını..
Peygamberimiz'e hakaretin ardından Müslümanlar Fransa için harekete geçti!
Dünya

Peygamberimiz'e hakaretin ardından Müslümanlar Fransa için harekete geçti!

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi binalara yansıtılmasının ardından Kuveyt ve Katar Fransız ürünlerini boykot..
Dünyada sadece 1 tane var! Türkiye stratejik uçak için harekete geçti
Teknoloji

Dünyada sadece 1 tane var! Türkiye stratejik uçak için harekete geçti

Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky, "Türkiye, halihazırda ikinci An-225’in tamamlanması ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay