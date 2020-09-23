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Aktüel El bombasıyla intihar eylemi yapmak isterken yakalanan turuncu kategorideki terörist tutuklandı
Aktüel

El bombasıyla intihar eylemi yapmak isterken yakalanan turuncu kategorideki terörist tutuklandı

Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce Amasya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandı - İstanbul'a sabotaj eğitimi için giderken yakalanıp Erzincan'a getirilen terörist tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:59:12 -
El bombasıyla intihar eylemi yapmak isterken yakalanan turuncu kategorideki terörist tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya'da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Erzincan'a getirilen terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erzincan Valiliği koordinesinde, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve halkın huzurlu bir yaşam sürmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde araştırma yapan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi görevlileri, Erzincan ve Tunceli kırsalında terör örgütü adına yaklaşık 10 yıldır sabotaj eylemleri planlayan ve yapan terörist A.H'nin (33) kara yolu ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını belirledi.

Derinleştirilen çalışmalar çerçevesinde Amasya ve Şanlıurfa polisleri ile irtibata geçen Erzincan polisinin koordinesinde, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Baver-Çektar" kod adlı söz konusu teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Takibe alınan terörist A.H. polisin takibi sonucu bir süre önce Amasya'da yakalandı. Yakalandığı sırada üzerindeki el bombasını çekerek intihar eylemi yapmak isteyen terörist, polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Zanlıdan üzerindeki el bombasının yanı sıra 2 sahte kimlik ile Erzincan kırsalında araziye gömdüğü uzun namlulu silahı da ele geçirildi.

- İstanbul'a sabotaj eğitim için gidiyordu

Erzincan'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan terörist A.H'nin, İstanbul'a, Erzincan ve Tunceli kırsalında eylem planlaması yapmak ve sabotaj eğitimi için gittiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Terör örgütü adına kırsalda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen A.H'nin, Erzincan ve Tunceli'de birçok el yapımı patlayıcı ile saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi.

Terör örgütü mensubu A.H, polisteki işlemlerinin ardından Erzincan'da adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan terörist, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.

Kentte, bu teröriste yardım ve yataklık yapan kişi ya da kişilere yönelik operasyonların ise sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, halkın güvenli yaşamını sürdürebilmesi için terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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