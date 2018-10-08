El bezlerinin temizliğine dikkat!

Sofraya çay döküldüğünde ya da tezgahın üzerine bir yemek artığı yapıştığında eliniz hemen el bezlerine gider. Mutfaktaki pek çok alanda kullanılan el bezleri haliyle çok çabuk kirlenerek mikrop barındırmaya başlarlar. Bu nedenle el bezleri, çok iyi bir şekilde temizlenmelidir.

EL BEZLERİNİ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

El bezleri dezenfekte etmek için kullanılan en sağlıklı yöntem el bezlerini kaynatmaktır. Küçük bir tencerenin içine ağzına kadar su doldurun. İçine bir miktar çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışımı ocağın üzerine koyun ve el bezlerini içine koyarak ocağın altını yakın. Bu şekilde kaynatmaya başlayın ve ara sıra karıştırın. El bezlerinin tamamen kaynadığından ve lekelerinin çıktığından emin olduktan sonra çıkarın ve musluğun altında bir kez daha yıkayarak asın.

Derin bir kabın içine sıcak su ekleyin. Sıcak suyun içine sirke koyun ve el bezlerini bu suyun içine bastırın. El bezlerini sirkeli suyun içinde en az yarım saat bekletin. Daha sonra çıkarın ve duru su ile yıkadıktan sonra iyice sıkarak asın.