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Aktüel

El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın El Bab ilçesinde düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:08:52 -
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın El Bab ilçesinde düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.


Suriye’de terör örgütü YPG/PKK Halep’in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinde topçu saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri düzenlenen saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediği kaydedildi.

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