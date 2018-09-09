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El Bab şehidinin kardeşine polis konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in (27) evlenen kardeşi Uğur Aytekin'e Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler konvoy yaptı.

09 Eylül 2018 Pazar 21:51
El Bab şehidinin kardeşine polis konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in (27) dünya evine giren kardeşi Uğur Aytekin'e Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler konvoy yaptı.

Damat Aytekin'in Aydınlık Evler Mahallesi'nden başlayıp kız evinin bulunduğu Soğuksu Mahallesi'nde son bulan konvoya Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de katıldı.

Aytekin, polislerin de katıldığı konvoyla eşi Özgül Aytekin'i kız evine almaya gitti. Sirenler eşliğinde yapılan konvoyu vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Uğur Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük İl Emniyet Müdürü Akay'a teşekkür etti.

Polis ekiplerine de teşekkür eden Aytekin, Mutluyum. İçimde buruk ama güzel bir sevinç var. Ekiplere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar geldiler bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah mutluluğumuzu bir ömür boyu devam ettirmeyi istiyoruz. diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:51
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