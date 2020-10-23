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Aktüel Ekvador'da öğrenci ve işçi sendikaları hükümeti protesto etti
Aktüel

Ekvador'da öğrenci ve işçi sendikaları hükümeti protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:45:13 -
Ekvador'da öğrenci ve işçi sendikaları hükümeti protesto etti

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da binlerce kişi hükümetin kemer sıkma politikalarına protestoda bulundu.

Ekvador basınında çıkan habere göre, başkent Quito'daki Plaza Santo Domingo'da toplanan binlerce öğrenci ve işçi sendikaları hükümetin sağlık ile eğitim bütçelerinde kısıtlamaya gitme kararına tepki gösterdi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno ve hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, sağlık ve eğitim bütçelerindeki kısıtlamanın iptal edilmesini talep etti.

Protestoların yer yer şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Ekvador'da hükümet, geçen yıl şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Ülkede 16 Ekim 2019'da 11 gün süren hükümet karşıtı protesto ve şiddet olaylarında 57'si yabancı ülke vatandaşı 1330 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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