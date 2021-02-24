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Dünya Ekvador'da hapishane isyanının bilançosu artıyor
Dünya

Ekvador'da hapishane isyanının bilançosu artıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevlerinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 05:27:00 -
Ekvador'da hapishane isyanının bilançosu artıyor

Ekvador basınına konuşan yetkililer, cezaevlerinde çıkan isyanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını ve sabah saatlerinde 3 ayrı şehirde aynı anda başladığını açıkladı.

Yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde çıkan ayaklanmalarda yaşamını yitiren mahkumların sayısının 67'ye ulaştığını kaydetti.

Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullanmıştı.

 

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