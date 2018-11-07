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Ekvador'da açlık grevindeki siyasetçiye sıvı verilecek

Rüşvet suçlamasından altı yıl hapis cezası alan eski devlet başkanı yardımcısı Glas, hastaneye kaldırıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:27
Ekvador'da açlık grevindeki siyasetçiye sıvı verilecek

Rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada geçen yılın  sonunda 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve geçen ay açlık grevine başlayan eski  Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas, intravenöz sıvı almak üzere  hastaneye kaldırıldı. 

Brezilya inşaat firması Oberdecht'in ülkede altyapı ihaleleri kazanmak  için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu  bulunan Glas'ın sağlık durumunu değerlendiren yetkililer, iki haftadan fazla  süredir açlık grevinde olan eski devlet başkanına intravenöz sıvı ve elektrolit  verilmesi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Glas, yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmesini protesto etmek için  geçen ay açlık grevine girmişti.

Jorge Glas'ı cezaevinde ziyaret eden insan hakları ile ilgili bir  sivil toplum kuruluşunun yetkilileri, eski devlet başkanının sağlık durumunun  bozulduğunu ancak hastaneye kaldırılmayı reddettiğini aktarmıştı.

Eski Devlet Başkanı Rafael Correa da Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, Glas'ın sağlığının kötüleştiğini kaydetmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:27
  1. Rüşvet

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