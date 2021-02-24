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Dünya Ekvador'da 3 hapishanede isyan çıktı: 50 ölü
Dünya

Ekvador'da 3 hapishanede isyan çıktı: 50 ölü

Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 50 mahkum hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:02:00 -
Ekvador'da 3 hapishanede isyan çıktı: 50 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 farklı kentte bulunan hapishanede isyan çıktı. Ulusal Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, isyanların Guayas, Azuay ve Cotopaxi kentlerinde bulunan haspihanelerde çıktığı ve isyan sonucu en az 50 mahkumun hayatını kaybettiği aktarıldı. Cotopaxi hapishanesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı rapor edilirken, Polis, durumu kontrol altına almak için hapishanelere ek kuvvetler yerleştirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isyanların “suç örgütleri” tarafından birkaç cezaevinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

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