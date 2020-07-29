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Dünya

Ekvador, Peru ve Guatemala'da ölümler artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 18 bin 612'ye, Ekvador'da 5 bin 584'e, Guatemala'da 1782'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 03:56:00 -
Ekvador, Peru ve Guatemala'da ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 194 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 612'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 288 artışla 395 bin 5'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 276 bin 452 oldu.

Ekvador'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 584'e, vaka sayısı ise 1118 artarak 82 bin 279'a yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1782'ye, vaka sayısı 1142 artarak 46 bin 451'e ulaştı.

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