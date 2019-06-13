Ekvador, ahlaksızlığa battı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasal olduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin dokuz üyesinden beşinin oyu ile alınan kararda aynı cinsiyete sahip iki kişinin evlenmesinin yasalara uygun olduğu belirtildi. İki sapkın eşcinsel çiftin başvurusunu değerlendiren mahkeme, bütün insanlar arasındaki eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını karara gerekçe olarak gösterdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı nitelikteki hükmü, toplumunun büyük bölümü geleneksel, muhafazakâr ve Katolik dinine mensup olan ülkede tarihi bir adım olarak değerlendirildi. Ekvador'un anayasasında evlilik, kadın ve erkek arasındaki birliktelik olarak tanımlanıyor. Ancak 2015 yılında yapılan yasal düzenleme ile eşcinsel evlilikler de kabul edilmişti.

"Karar uygulanmak zorunda"

Mahkemede red oyu kullanan dört üye, eşcinsel evliliğin yasallaşabilmesi için parlamentoda anayasa değişikliğine gidilmesini savunuyor. Ancak anayasa hukuku uzmanı Gustavo Medina, Anayasa Mahkemesi'nin kararının "yükümlülük” getirdiğine işaret ederek, kararın ilgili kurumlar tarafından uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sapkın LGBTİ'ler tarafından sokaklarda sevinçle karşılandı. Başvuruyu yapan Efrain Soria, bu karar sayesinde eşitliğin sağlandığını savundu.

Güney Amerika'da eşcinsel evliliğe 2010 yılında ilk izin veren ülke Arjantin olmuştu. Ardından Uruguay, Brezilya ve Kolombiya'da da eşcinsel evlilik yasal olarak kabul edilmişti