Ekvador 6,2 şiddetinde sallandı Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Santa Elena'nın 27 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 18,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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