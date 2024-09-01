Ektiği nefret tohumları meyve verecek! Ümit Özdağ’ın 2 yıl hapsi isteniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yazar Yakup Köse ile davalık oldu.

Ümit Özdağ, “Biz zavallı Suriyelilere değil, senin parçası olduğun emperyalist komploya karşıyız. Biz Suriyelilerin yeri Suriye’dir diyoruz. Sen sokaklara bomba yerleştiren bir İBDA-C mensubu iken kimi avlıyordun?" sözleriyle Yakup Köse’yi hedef almıştı.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19/07/2019 tarih ve 2019/6318 sayılı yazısı ekinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen, müşteki Yakup KÖSE vekili Av. Hamza UÇAN imzalı şikâyet dilekçesinin incelenmesinde özetle;

Müşteki Yakup KÖSE'nin, 1999 yılında haksız ve hukuksuz bir şekilde İBDA-C üyesi olduğu iddiasıyla uzun süre gözaltına alındığını ve işkencelere maruz kaldığını, yargılanıp tutuklandığını, yaklaşık 10 yıl süren bu sürecin arından tahliye edildiğini, sonuç olarak tüm suçlamalardan beraat ettiğini, Ümit ÖZDAĞ'ın müşteki Yakup KÖSE hakkında verilmiş bulunan beraat kararının varlığına rağmen, 03/07/2019 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da (www.twitter.com) bulunan "@umitozdag" kullanıcı isimli hesabından, "Biz zavallı Suriyelilere değil, senin parçası olduğun emperyalist komploya karşıyız. Biz Suriyelilerin yeri Suriyedir diyoruz. Sen sokaklara bomba yerleştiren bir İBDA-C mensubu iken kimi avlıyordun?" şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle atılı suçu işlediği,

Şüphelinin üzerine atılı suçun CMK'nun 253. maddesine göre uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosya arasında bulunan uzlaştırmacı raporuna göre, tarafların uzlaşamadıkları, buna göre şüpheli hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açılması gerekmiş olmakla;

Şüphelinin eylemine uyan suçlar nedeniyle yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince yargılamasının mahkemenizde yapılarak CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 08/08/2024”