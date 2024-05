Eksim Enerji yapay zeka ile temiz enerji geleceğini şekillendiriyor!

Doğayı ve insanı merkeze alan bir anlayışla rüzgar, güneş, hidroelektrik ve alternatif kaynaklar olmak üzere yüzde yüz yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Eksim Enerji, enerji verimliliğini artırmak için süreçlerine yeni tekonolojileri dahil etmeye devam ediyor. Son olarak şirket, yapay zeka algoritmaları ile yenilenebilir enerji üretimini artıracak şekilde optimize edilmiş akıllı verileri kullanıma dahil etti. Eksim Enerji, entegre edilen üretim süreçleri ve algoritmalar sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verimle üretim yapmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda enerji sistemlerinin daha etkin işletilmesi için akıllı çözümler de sunmaya hazırlanıyor.

Durum tespitinde ve üretimde yapay zekâdan yararlanıyor

Teknolojinin yenilenebilir enerji sektöründe oynadığı rol hakkında açıklamalarda bulunan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Teknoloji yatırımları, şirketlerin iş süreklilikleri için hayati önem taşıyor. Yatırımlar için gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarında, inşa ve işletme süreçlerindeki fırsat ve risklerin tespit edilmesi için teknolojiyi merkezde konumlandırmak kaçınılmaz hale geldi. Üretken yapay zeka, veri analitiği ve derin öğrenme gibi teknolojiler hızlı aksiyon alabilmek adına süreçlerimize değer katıyor.” dedi. Teknolojik gelişmelerin etkin enerji üretimine katkı sağladığının da altını çizen Akbay açıklamanın devamında, “Enerji piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını daha doğru bir şekilde öngörecek etkin risk yönetimiyle birlikte, rekabetçi ve dinamik fiyatlandırma ile daha fazla yenilenebilir enerjiyi tüketicisiyle buluşturuyoruz. Teknoloji bize, enerji üretim tesislerinin; projelendirme, yapım, üretim planlama, bakım konularında kaynak ve zaman yönetimini optimize etme imkânı sunuyor. Böylece arz-talep dengesinin kısa-orta-uzun vadeli projeksiyonları konusunda gerçeğe yakın öngörülerde bulunuyoruz. İşletmede olan tesislerimizdeki ana ekipmanlarımızın, planlı ve plansız duruşlarını minimize etmek amacıyla öngörülebilir arıza tahminlerini tutarlı ve etkin duruş planlamaları ile yürütüyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Kaynakların öngörülmezliğini minimize edeceğiz”

Yapay zeka teknolojilerinin enerji yönetiminde ortaya koyduğu yeni nesil yaklaşımı detaylarıyla paylaşan Akbay açıklamasının devamında, "Yapay zeka temelli algoritmalar, anlık rüzgâr hızı ölçümlerini, rüzgarın yönünü, güneşin yeterliliğini, bulutlanma risklerini, panel yüzeyi temizlik ihtiyacını, suyun regülasyonu ile elektriğin depolanmasını ve bunun gibi birçok parametreyi bütünleştirerek üretimin öngörülmesini ve etkin yönetilebilmesini temin ediyor. Yıllardır topladığımız rüzgar ölçüm ve yön verileriyle, iklim değişikliğinin etkilerini dahi modelleyerek rüzgârın, suyun, güneşin; yakın, orta ve uzun vadedeki üretimini minimize edilmiş hata payları ile öngörebiliyoruz. Bu algoritmalar bize bir sonraki türbinimizi hangi noktada devreye alırsak en verimli sonucu elde edeceğimizi tavsiye edebiliyor. Öngördüklerimizle gerçekleşmeleri kıyaslayarak sürekli öğrenen bir döngüyü işletiyoruz. Son dönemde Milli Muharip Uçak prototip üretim sürecinde ön plana çıkan dijital ikiz teknolojisi sayesinde ana ekipmanımızın tasarım değerlerinden sapmalarını tespit ediyoruz.” dedi.

“Kayıt zinciri teknolojilerini önemsiyoruz”

Enerji üretiminde yeni nesil teknolojilere verdikleri önemin altını çizen Akbay “Üretim tesislerimizin performans takibi için yaptığımız teknoloji yatırımları, enerji ticaretine de sınırlar ötesi değer katacak. Ayrıca karbon sertifikalarının likiditesini artıracak. Yenilenebilir enerji kaynağından, elektrik üretiminin güvenilirliğini temin edecek kayıt zinciri teknolojilerini önemsiyoruz. Yeşile boyamak değil gerçek yeşil olduğumuzu kayıt altına alarak, sanayimizin de uluslararası rekabetçiliğine uzun vadeli elektrik tedarik anlaşmaları ile değer katmak istiyoruz. Enerji üretiminin arz ve talep tarafında öğrenen ve kendini geliştiren algoritmalara, elektrik depolamalarına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hidrojen, vb. türev enerji taşıyıcılarını üreten ve bu sayede fosil kaynak tüketimini azaltma hedefinde olan ulusal ve uluslararası çalışmalara destek sağlıyoruz.” dedi.

“Gücümüzü yalnızca doğadan ve teknolojiden değil, girişimcilerden ve gençlerden de alıyoruz”

Türkiye’nin her bölgesinde temiz enerji yatırımlarını sürdüren Eksim Enerji, sürdürülebilirlik ve doğayı koruma hassasiyetini paylaştığı gençlerle güç birliği yapmak üzere fırsatlar da sunuyor. Akbay açıklamalarında; “Burada üretilen yeni nesil teknolojileri ve başarılı uygulamaları iş süreçlerimize dâhil ediyoruz. Bu kapsamda Eksim Holding’in her yıl açtığı Eksim Pulse girişim hızlandırma programına önem veriyoruz. Yeşil dönüşümde portföyün çeşitlendirilmesine ve kapasite kullanımının artırılmasına hız katacak çözümlere yaptığımız çağrı ile yeni nesil iş fikirleri olan girişimcilere can suyu oluyoruz. Yakın zamanda 2024 için başvurularını topladığımız Eksim Genç Enerji programımızla sosyal ve çevre bilinci yüksek, yenilikçi ve dinamik genç yenilebilir enerjiye gönül vermiş çalışma arkadaşlarımızı aramıza katmak ve hepimize yeni ufuklar açmalarını sağlamak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gücümüzü yalnızca doğadan ve teknolojiden değil, girişimcilerin ruhundan ve gençlerimizden de alıyoruz." ifadelerine yer verdi.