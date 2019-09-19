Ekşi Sözlük'te skandal başlık, alçak cevap! Yetkililer göreve

Denetimsiz şekilde sosyal medya yayıncılığı yapan Ekşi Sözlük bir skandala daha imza attı. Açılan bir başlıkta sapkınların kullandığı alet için isim önerisi bulunmaya çalışırken 15 Temmuz ile alay edildi.

Cinsel sapkınların ve sapıkların tatmın aracı olarak lanse edilen Vibratör için açılan skandal başlıkta, yazarlara isim önerileri soruldu.

Sözlükte yer alan 'dr bargiran' isimli yazar, isim önerisine '15 Temmuz Şehitleri çubuğu' cevabını verdi. Yapılan yorum kısa sürede büyük tepki çekti.

Başı boş herkesin dini ve manevi değerlerimizle bu kadar rahat alay edebildiği bu oluşuma yetkililer sessiz kalmaya devam ediyor.

İhbar hattımıza gelen mesajda, 'sayısız şehit verdiğimiz 15 Temmuz ile alay eden bu şahıs için yetkililer Allah rızası için harekete geçsin' çağrısı yapıldı.