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Gündem Ekşi Sözlük'te pedofili rezaleti! Bakanlıktan açıklama geldi
Gündem

Ekşi Sözlük'te pedofili rezaleti! Bakanlıktan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-01 12:55:00 -
Ekşi Sözlük'te pedofili rezaleti! Bakanlıktan açıklama geldi

Ekşi Sözlük'te pedofili yazar rezaleti yaşandı. Ekşi Sözlük yönetimi ise pedofili şahsı ifşa eden yazarı banlayarak, olayın daha fazla duyulmaması için skandal bir uygulamaya imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili 'Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır.' açıklamasını yaptı.

Ekşi Sözlük'te pedofili skandalı yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiği görüntüleri Ekşi Sözlük'te paylaşan ve diğer kullanıcılara da mesaj olarak yollayan pedofili yazarı bulmak için harekete geçti.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDAL UYGULAMA

Rezaleti ortaya çıkaran yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı.

Pedofili olayının yeni açılan bir başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: KİMLİK VE ADRES TESPİTİ SÜRÜYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir.

Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir.

Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

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