Ekşi Sözlük'te İslam’a saldırı!

Nasıl Ayasofya'da Fetih Suresinin okunması Yunan'ı kudurttuysa camilerde okunan Arapça dua ve ezanlar da Ekşi Sözlük camiasında büyük bir rahatsızlık uyandırdı.

Alçak başlık

"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

“Yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı"

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.

İslam'ın diline hakaret

Kendi kültürüne ve köklerine yabancı Ekşi yazarları, Kur'anın dili, İslam'in dili Arapça ve Arapça okunan ezan ve dualar için alçakça "Aylardır son ses kimsenin bilmediği bir dilde belirli periyotlarla yarım saat süren anons yapmak neyin nesidir?" ifadelerini kullandılar.

Bunlar ilk değil!

Sicili bozuk Ekşi, Müslümanların başına gelen her türlü felaketin, vahşetin ve Gezi gibi fitne olaylarının övüldüğü bir merkez oldu.

Peygamberimiz hakkında aşağılık ifadeler

Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında iğrenç ifadeler kullanılmış yoğun tepkilerden sonra "Hz. Muhammed" başlıklı sayfada sadece Bazı ifadeler çıkartılmıştı.

Cami katliamcısına methiye

Geçen yıl Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan iki camideki vahşeti yapan kişiyle ilgili "Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim." diye yazılar yer almıştı.