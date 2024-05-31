Ekşi Sözlük soykırımcı Yahudilerin 'operasyon üssü' oldu! 'Katliam var' diyeni yasaklıyorlar!

Uyuşturucu satıcılarıyla müşterilerini buluşturan, İslâm ve kutsal sembollere saldırıların merkez üssü haline gelen Ekşi Sözlük, Gazze'deki soykırım konusunda İsrail'i aklamanın derdine düştü. Sanal platformda 'Türkçe konuşan Yahudiler', İsrail'in her eylemini aklamaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı troller de onlara destek veriyor.

Seçim dönemlerinde HDP-DEM-PKK çizgisinde hareket eden ve 14 Mayıs sonrası Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle Ekrem İmamoğlu'na bağlı trollerin kavgasına sahne olan Ekşi Sözlük, son günlerde yeni bir 'ihale' almış görünüyor.

Türk gençleri tarafından sıkça ziyaret edilen mesaj paylaşım sitesi, 15 bini bebek ve çocuk 40 bini aşkın insanın vahşice öldürüldüğü Gazze'de İsrail'i aklama peşine düştü.

Platformu mesken tutmuş 'Türkçe konuşan Yahudiler', İsrail'in yürüttüğü soykırımı normalleştirmeye çalışıyor.

Yahudilerin Filistin topraklarında 1948'den buyana sürdürdüğü işgali meşrulaştırmak için binlerce mesaj yazan İsrail destekçisi ekip, Ekşi Sözlük'te etkin olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu trollerinden de destek görüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimlerde Hamas'ı destekleyerek bu grubu iktidara getiren Gazze halkının 'katliamı hak ettiğini' savunan takma isimli çok sayıda Ekşi Sözlük yazarı, Filistinli çocukları İsrail bombalarının değil ailelerinin öldürdüğünü savunan Azra Kohen'in de mağdur olduğunu savunuyor.

REFAH KATLİAMININ NEDENİ İSRAİL DEĞİLMİŞ

Ekşi Sözlük'teki operasyon ekibine göre Refah katliamının ana sorumlusu da İsrail bombardımanı değil, 'çadırda çıkan yangınlar' oldu.

Hamas'ın sivillerin kaldığı çadırda mühimmat depoladığını iddia eden soykırım destekçileri, ibretlik cümleleriyle 2024 dünyasında Alman Nazilere rahmet okutuyor.

Hamas üyelerinin rehin tuttuğu kadınlara tecavüz ettiğini öne süren hesaplar, soykırımcı Benjamin Netanyahu ile yanındakilerin ağzından dökülebilecek cümleleri gençlerin zihnine kazımak için Ekşi Sözlük'te tek tek kayda geçiriyor.

İslam'a ve kutsal değerlere hakaretin adresi haline gelmiş internet platformu geçtiğimiz yıl mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

Türk yargısının koyduğu yasağı farklı internet adreslerini devreye sokarak delmeye çalışan Ekşi Sözlük, erişim blokajının kaldırılması sonrası gençliğin zihnini zehirlemek için dezenformasyon faaliyetine hız verdi.

'SOYKIRIM VAR' DİYEN SANSÜRLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda bu platformdaki gençlerle uyuşturucu taciri torbacıları şifreli mesajlarla buluşturduğu kanıtlanan Ekşi Sözlük, şimdi İsrail'in Gazze'de soykırım yürüttüğünü yazan üyelerine başlık açma yasağı getiriyor.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yayın yapan Ekşi Sözlük, İsrail'e soykırımcı diyen 'mopan' rumuzlu kullanıcıya '6 ay boyunca başlık açmama' cezası uyguladı.

Soykırım destekçisi Ekşi Sözlük 'kurallarına' göre suç teşkil eden mesaj şöyleydi:

"İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği kampı vurması

İsrail bu kez de kendisinin güvenli bölge ilan ettiği çadır kampını vurmuş. Onlrca sivil hayatını kaybetmiş. Soykırımcı katiller önce kadın ve çocukları güvenli bölge diye buraya yönlendirdi, sonra da kampı top atışlarıyla vurdu. Tarihte böyle bir namussuzluk görülmemiştir."

TÜRKÇE BİLEN YAHUDİLER HAREKETE GEÇTİ

Ekşi Sözlük'teki soykırım yanlısı ekibin İsrail devletine bağlı çalıştığı yönünde yaygın bir kanaat bulunuyor. Bu platformdaki operasyon ekiplerinin faaliyetlerini kamuoyuna duyuran Twitter/X hesabı Abese İrca skandala ilişkin şu uyarıyı yapıyor:

"Ekşi Sözlük'te Gazze soykırımının başlamasının hemen ardından aktif hale getirilmiş, yalan ve dezenformasyon içeren bilgilerle İsrail'i aklamaya çalışan pek çok hesap var.

Bunlar sadece İsrail lehine paylaşım yapan oldukça hareketli hesaplar. Yani İsrail, Türkiye'deki sosyal medya platformlarında profesyonel ekipler çalıştırıyor ve İsrail'in her türlü katliamını ve savaş suçunu hızlıca düşünülmüş yalanlarla gizlemeye çalışıyor.

Türkçe bilen Yahudilerin içindeki kötülüğü küçümsemeyin."