Ekşi maya nasıl yapılır? En kolay ekşi maya tarifi

Ekşi maya yapımı tarifi

Malzemeler

Tam buğday unu

Su

Temiz cam kavanoz

Tülbent

Ekşi maya yapımı tarifi nasıl yapılır?

Ekşi maya yapanın ipuçları

Dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri mayanızı hergün aynı saatlerde beslemeniz. Diğer önemli konu ise sürekli temizlenen çamaşır suyu ve deterjan kullanılan ortamlarda bakteriler yaşayamadığı için maya aktif hale gelemiyor. maya kavanozunuzu koyacağınız noktayı buna göre belirleyiniz.

1. Gün:

1 yemek kaşığı tam buğday unu, 2 yemek kaşığı ılık su temiz bir cam kavanozda karıştırılır üzeri ince bir tülbent ile kapatılır (tamamen kapatılırsa mayalanma süreci başlamayabilir) ve ılık bir ortamda dinlenmeye bırakılır. 12 saat sonra 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı su eklenerek mayamız beslenir. unlu karışımı maya kavanozunun etrafına bulaştırmamaya özen gösterin çünkü ince tabaka halinde bulaşan kısımlar küflenebiliyor bu da mayanın bozulması anlamına geliyor.

2. Gün:

aynı saatlerde mayamızı kontrol ediyoruz hafif köpüklenme başlaması gerekiyor eğer başlamışsa işler yolunda demektir. tekrar 1 kaşık un 1 kaşık su ekliyoruz. 12 saat sonra yarım çay bardağı un ve yarım çay bardağı su ile besliyoruz.

3. Gün:

Mayamız köpürmeye başlamışsa mayamız aktifleşiyor bakteriler nefes alıyor demektir. son kez 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı su ekliyoruz 12 saat sonra da yarım çay bardağı su yarım çay bardağı un şekilde besliyoruz ve artık köpük köpük mayamız kullanılmaya hazır hale geliyor.

Mayanızın ister tamamını kullanabilirsiniz. isterseniz bir kısmını ayırıp beslemeye devam edip aynı şekilde aktif hale getirebilir ve maya ile yaptığınız her türlü hamur işinde kullanabilirsiniz.



