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Ekonomi Eksi 40 derecede yetiştirildi! 'Gelecek yıl...'
Ekonomi

Eksi 40 derecede yetiştirildi! 'Gelecek yıl...'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikte domates üretimi yapıldığını belirterek, 'Ağrı bundan sonra eksi 35, eksi 40 derecede, tipinin karın içerisinde yetişen domateslerle, gelecek yıl Antalya'ya rakip olabilecek 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 19:05:00 -
Eksi 40 derecede yetiştirildi! 'Gelecek yıl...'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikte domates üretimi yapıldığını belirterek, 'Ağrı bundan sonra eksi 35, eksi 40 derecede, tipinin karın içerisinde yetişen domateslerle, gelecek yıl Antalya'ya rakip olabilecek 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek rakımına sahip ilinin Ağrı olduğunu söyledi. Ağrı'da sıfırın altında 35 dereceyi bulan soğukların yaşandığını kaydeden Çelebi, bu soğuk havada Antalya'ya rakip olabilecek, organik domates yetiştirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kapsamda hazırlanan projeye verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Çelebi, "Ağrı bundan sonra eksi 35, eksi 40 derecede, tipinin karın içerisinde, Adana'ya, Antalya'ya rakip olabilecek, jeotermalle, organik domates yetiştirecek." dedi.

Domateslerin Diyadin OSB Merkezi'nde üretileceğini ifade eden Çelebi, 2023 yılı sonu itibariyle merkezde, 140 dönümü domates üretimine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti. Çelebi, "Seracılık, bundan sonra Ağrı'da domatesle o bölgenin kalbi olacak. İş adamlarına seslenmek istiyorum: İş adamlarımızın da o bölgelere yatırım yapmaları lazım. Şu anda 11 ay üzerinden bir üretim var. Yazın 2 bin tona yakın yapılmaktadır. Kış olunca 1,5 ton. Total olarak beklenen 4,5 ton. 40 dönüm üzerine. 40 dönüm daha ekledik oraya. Gelecek yıl Ağrı'da, Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz." dedi.

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