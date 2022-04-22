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Siyaset Ekrem’in utanmazlığına bakın: Kameralar, suçumuzu niye kaydetti?!
Siyaset

Ekrem’in utanmazlığına bakın: Kameralar, suçumuzu niye kaydetti?!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İstanbullular İBB yüzünden kar esareti altındayken İngiliz büyükelçisi ile yemek yediği görüntüleri ortaya çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pişkinliğini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 10:05:00 - 2022-04-22 10:06:22
Ekrem’in utanmazlığına bakın: Kameralar, suçumuzu niye kaydetti?!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da haftalarca kar yağışı uyarısı yapıldığı halde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi hiçbir önlem almamıştı. Kar yağışı başladıktan sonra kısa sürede tüm şehir kar altında kalırken, CHP'li İBB'nin pasifliği vatandaşları çileden çıkarmıştı. Tüm skandalların üstüne, çalışmaları yönetmesi gereken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işinin başında değil, İngiliz Büyükelçisi ile yemekte olduğu ortaya çıkmıştı. Yolda vatandaşlara hizmet vermesi gereken belediye araçlarının, yemeğe giden İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği ve onun yollarını açtığı belirlenmişti.

Yaşananların ardından İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin kendilerini çekmesini eleştirerek ağızları açık bıraktı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun sözlerini eleştirdi. Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

“Akılsız dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun” demiş atalarımız..

Bazen bu ilişkiler, çaresizlikten de kaynaklanabilir ama..

Hangi sebepten doğarsa doğsun, Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE kameraları ile imtihanı, tam bir ibretlik ifşa aracı..

Suç işlemişliği bir yana..

Akıllı birisi olsa, “Yedik bir halt. Üzerine üzerine gidip, rezilliğimizi perçinlemeyelim” demesi gerekir..

“Kamera kaydeder, kalem yazar, dil konuşur.. Kameraya ‘niye kaydettin’ denilmez..”

Ama Ekrem İmamoğlu aynı kanaatte değil.

O diyor ki, “Benim yediğim haltları kim açıklarsa, anasından doğduğuna pişman ederim..”

Oysa devlet masraf yapmış, şehrin yüzlerce yerine kameralar yerleştirmiş..

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Yorumlar

muhafız1969

Bizim bir ata sözümüz var tam buna isabet eder Hırsız ev sahibini bastırır diye. Yok artık arsızlığın daniskası istanbullu çile ve kar esaretiyle perişan olsun sen balık yemeye büyükelçiyle git binlerce tl öde ve böyle yaptım ama beni neden teşhir ettiniz siz suçlusunuz. Hala bunu savunun zümre akıl tutulması yaşıyor.Chp 6 lı toplantıyı büyükelçiye tutanakların yazılması için gönderildi iddası bu chğ nedir bu büyükelçi sevdaları bunların akıl babaları bunlarmı yoksa ?

muhafız1969

Bizim bir ata sözümüz var tam buna isabet eder Hırsız ev sahibini bastırır diye. Yok artık arsızlığın daniskası istanbullu çile ve kar esaretiyle perişan olsun sen balık yemeye büyükelçiyle git binlerce tl öde ve böyle yaptım ama beni neden teşhir ettiniz siz suçlusunuz. Hala bunu savunun zümre akıl tutulması yaşıyor.Chp 6 lı toplantıyı büyükelçiye tutanakların yazılması için gönderildi iddası bu chğ nedir bu büyükelçi sevdaları bunların akıl babaları bunlarmı yoksa ?
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