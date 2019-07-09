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Ekrem'in tabelaları gâvurca

Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat, İstanbul’u betonlaştırırken, trilyonluk binaların büyük bölümüne de yabancı isimler verdi. Firmanın konut projeleri; “Zigana CORNER”, “Zigana TRİA”, “Midpoint”, “Moodcity”, “Zigana PANORA” gibi İngilizce isimler taşıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 09:16
Ekrem'in tabelaları gâvurca

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “yabancı tabela” açıklamasının altından büyük bir ikiyüzlülük çıktı. Suriyeli esnaf muhacirlerin geçimini sağlamak için açtıkları bakkal tabelalarını “yabancı lisan” üzerinden diline dolayan CHP’li İmamoğlu’nun kendi inşaat şirketinin diktiği binaların birçoğuna “City”, “Mood”, “Corner”, “Tria” gibi yabancı isimler verdiği saptandı.

Bakkalı bırak dev yapılara bak

Başta AVM içerisindeki mağazalar olmak üzere kafe, lokanta, restoran, market gibi kuruluşların ekserisini hakimiyeti altına alan, küçük esnafa kadar sirayet eden yabancı kelimeli tabelalar toplumda büyük rahatsızlığa sebep oluyor. Çoğunlukla yabancı özentisine dayanan ve tabelalarda adeta egemenlik kuran Avrupai kavramlar, Türkçe’yi gölgede bırakıyor. Uzmanlar “İstanbul’a gelen bir yabancı, yarım saat gezinse Türkiye’de olup olmadığı konusunda emin olmayabilir, yabancı tabela istilası o kadar ileri derecelere ulaşmıştır” ifadeleriyle tuhaf durumu dile getiriyor. Yetkililer ise tüm bunları bir kenara bırakarak, Suriyeli küçük esnafın bakkal tabelalarına göz dikmiş durumda.

Trilyonluk binalarda İngilizce tabelalar

Bunlardan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Suriyeli esnaf muhacirlerin geçimini sağlamak için açtıkları bakkal tabelalarını ‘yabancı lisan’ üzerinden diline dolayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Bazı mahallelere giriyorsunuz tabelalarını okuyamıyorsunuz. Burası Türkiye, burası İstanbul” açıklamasını yaptı. Arapça yazılı bakkal tabelalarını hedef alan Ekrem İmamoğlu, kendi inşaat şirketinin “gâvurca” tabelalarını unuttu. Ekrem İmamoğlu’nun uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı aile şirketi İmamoğlu İnşaat’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği projelerin büyük bölümünü yabancı isimler taşıyor.

Ekremcity!

Beylikdüzü’nü betona boğan İmamoğlu İnşaat’ın konut projeleri arasında yer alan “Zigana CORNER”, yabancı kökenli ismiyle dikkat çekiyor. Türkçe “köşe” kavramı yerine İngilizce “corner” ifadesini tabelaya yazan İmamoğlu’nun bir diğer konutunun ismi de manidar: “Zigana TRİA”. Beylikdüzü’nü parselleyen İmamoğlu İnşaat’ın Zigana serisinin son projesinin isminde yabancı bir ek bulunuyor: “Zigana Panora”.

Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat’ın “Midpoint” ve “Moodcity” adlı konutları da İngilizce tabelalarıyla şehrin kültürel iklimini kirletiyor. “Orta nokta” yerine İngilizce “midpoint”, “ruh şehri” yerine “moodcity”i trilyonluk binasına tabela olarak asan CHP’li İmamoğlu’nun, küçük bakkal dükkanlarındaki Arapça tabelaları hedef alması ikiyüzlülük olarak yorumlanıyor.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:16
  1. Megakent İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  3. City
  4. Mood
  5. Corner
  6. AVM
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  8. gâvurca
  9. Midpoint
  10. Moodcity
  11. Zigana Panora

YORUM YAZ

  • özkanözkan18 dk önce
    iyide bir kaçtane tabela yada çok uluslu şirket markaları vs... kaçmilyon tabela ile birmi?
  • AbartmaAbartma31 dk önce
    Kendini cok kucuk dusuryorsun akit. sacmaliyorsun. nekadar ucuzsun sen ya. cok abartyorsun adeta kuyruk acin var gibi.
  • serdarserdar51 dk önce
    bunlardaki arapça düşmanlığı aslında sadece arapça da değil.
  • Leventbay Leventbay 57 dk önce
    Arapça olmasından çok çok daha iyi ing. Ce olması . Biz araplaştırmaya kimse yanaşmasın . Ümmetçi toplum degiliz biz ... bu ülke akıl fen bilim . Demokrasi üzerinedir . Bunlar olmayınca ahlaksızlık dinsizlik hırsozlık hepsi peşinden gelir
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Kendisi de Gavur Olduğundandır. Önce Onları Değiştirsin.
  • Fr frFr fr1 sa önce
    Doğru bir tespit ama Sadece imamoglu degil ki bugün türkiye nin neresine bakarsaniz bakin ayni furya söyle diyelim arapca tabelalar araplarin disinda kimsenin bilmediği bir harf grubu yani evrensel bir dil ve harf grubu değil tıpkı kril alfabesi gibi istanbulu bir ortadoğu ülkesi pakistan afganistan gibi kötü bir imaj veriyor bu ülkeleri kotüledigim anlamını çıkarmayın ama maalesef uluslararası arenada pek iyi anilmiyor.
  • metinmetin1 sa önce
    Acaba gavur dili ile müslüman dili arasindaki farki bilen varmi? Kim demis her müslüman illede arapca bilecek diye, nerde yaziyor bu???
  • diriliş osmandiriliş osman1 sa önce
    Derhal bu isimler değişmelidir,
  • Ebu Harun Ebu Harun 1 sa önce
    Bir insanın büyüklüğünü uğraştığı şeylerle belli olur.. İstanbul'un en büyük sorunu market isimleriymiş.. Tebrikler ekrem bey el attı.. Sorunsavar ekrem.. Ha ha ha.. Vesselam
  • OrhanOrhan1 sa önce
    Türkiye'nin biraz sabit bir duruşu varsa böyle komik ve utanç verici şeyleri tartışmaz olmazdı. Tabii ki, Arapça yazıların hiçbir surette yeri yok; keza İngilizce, Kürtçe vs. Fakat rey peşinde koşarak AKP, Kürtçe yazılara göz yumuyor, İngilizce kelimelerin dışında o dilin kalıplarını da Türkçe'ye yerleştirmekte... Anayasa apaçık dünden beri değil, AKP öncesinden bu yana ihlal ediliyor; yani, kimin hangi kusurunu görmeye yüzünüz var?
  • KomünistKomünist1 sa önce
    İngilizce tabela gavurca da arapça tabela yerli mi oluyormuş
  • EKREMEKREM1 sa önce
    BU SURIYELILERI SAVUNACAM DIYE KOMIK DURUMA DUSUYORSUN AKIT .AKP BU SURIYELILER YUZUNDEN BUYUK SEHIRLERI KAYBETTI.ADAMLARDA VERGI YOK SSK YOK TURK ISCI YOK KARSISINDAKI TURK BAKKAL CAN CEKISIYOR.BOYLE GIDERSE AKP DIYE BIRSEY KALMAZ.VESSELAM SIZ AKP YI COK SEVIYORSANIZ UYARIN LUTFEN
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz2 sa önce
    Mesele neden arap harfleri ile yazıldığı...bunu anlamayacak ne var...haber yapıp duuryorsunuz
  • Gurbetçi Gurbetçi 2 sa önce
    Onlar gavurca gavurca bizim milli dilimiz laf yok
  • Ali GercekAli Gercek2 sa önce
    Zigana Tünelinin adı derhal değişmeli, ülkemde gavur istemiyorum.
  • Çanakkale köprüsünün yanını bile almış yahu Çanakkale köprüsünün yanını bile almış yahu 2 sa önce
    Ulan Türkiye nin yarısı trilyoner burjuva çakma sosyalist vip ekrem in... Bide musakka geyiği yapıyor harbiden iyi proje çizmişler
  • sukrusukru2 sa önce
    Keşke iki yüzlü olsalar,Bunlar çok yüzlü çok.
  • mutmainemutmaine2 sa önce
    Her habere çirkeflik yapanlar nerde!
  • Abdullah MuratAbdullah Murat2 sa önce
    Onların bir kısmı farkında bir kısmıda beyinsizlikle diğerlerinin peşinden gidenler onlar şeytanın tayfası onlar Allahın kelamı kulluğun dili Allahın kitabını indiriken seçtiği dil olan Arap harflerinden hazetmiyorlar. Onlar düşman olmuşlar Allahın hükümlerinide istemiyorlarlar Allahın helalini haram yapanlar zaten ve haramlarını helal yapanlar Onlar imansız ve şereflerine yüz çevirmişler. Arapça tüm dillerden üstün kulluğun dilidir Kuranın indirliş dili arapçadır Buna yönelmek yerine kafirler gibi çevirme yoluna gitmek isteyenlerde var büsbütün yüz çevirmiş olanlarda var fakat Kuranın çevirisi orjinalini kaybetmektir bu mümkündeğildir Onlarca meali inceleyin nasıl anlamı farklı kelimeler var Çünkü birden fazlamanaya gelen kelimeler var birde anlatılanı farklı bir cümle ile anlatanlar parantez içinde açıklama gereği duyanlar. Arapça harici batıl bir dilin empoze edilmesi neyle sonuçlanıyor vahye sağır kesilmeye uzaklaşmaya aldatıma açık olmaya orjinalin kaybına oysa kuttsal olan Allahın seçtiğidir Yoldan çıkmışların direttiği bu şeyin bir anlamı yoktur Dünya imtihandır Bazı şeyleri Allah için terk etmeyi gerektirir bazı şeyleri ise Allah için hoşlanmayarakta olsa yapmayı Allahın hükümlerini istemeyenler müslüman değildir Müslüman olmayandan asla dost olmaz Çünkü kuranda bu yasaklanmıştır Dolayısıyla kardeşçe bir hayat düşünülemez bunu düşünmek küfürdür. Allahın hükümleriyle adaleti sağlamak zorunludur Müslümanın tavrı ise ayet ile mümine şevkat kafire ise şiddet ve onurdur. İzzet şeref ve namus Allahın hükümleri ve dini islamdır Allah katında sin islamdır. Küfür dinden çıkarır ebedi cehennemlik yapar.
  • AkilAkil2 sa önce
    Kendine gelince gavurcabaşkasına Türkçe nasıl oluyor bu iş yaninasi
  • kmlkml2 sa önce
    onların derdi yabancı isimle değil, kuran harfleriyle
  • hülyahülya2 sa önce
    gavurca diye bir dil mi var?

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