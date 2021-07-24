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Siyaset Ekrem'in spor projesi hayata geçti! Bileğine kuvvet İstanbul
Siyaset

Ekrem'in spor projesi hayata geçti! Bileğine kuvvet İstanbul

Sarıyer'de bakımsızlık nedeniyle bozulan belediye otobüsünü vatandaşlar itmek zorunda kaldı. CHP'li İBB'nin hazırladığı spor stratejisini akıllara getiren olay nedeniyle İstanbullular zorluk yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 14:47:00 -
Ekrem'in spor projesi hayata geçti! Bileğine kuvvet İstanbul

Olay dün öğle saatlerinde Sarıyer'deki Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı.

Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.

Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Spor stratejisi açıklamıştı

CHP'li İBB, İstanbul'da tüm halkı sporun bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını ileri sürerek, belediyenin sporla ilgili bütün bileşenlerinin bir araya getirerek yeni spor stratejisi oluşturmuştu. Söz konusu strateji ile tüm halkın spor yapmasının amaçlandığı vurgulanmıştı. İmamoğlu'nun belediyedeki "toplu taşıma araçlarının bakımlarını yapmayıp vatandaşları araçlardan indirdiği ve otobüsleri ittirerek halka spor yaptırmaya başladığı" yönünde espriler yapıldı.

 

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