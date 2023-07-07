Ekrem’in sözlüğünden: “Ahmak”, “it”, “çatla”!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İBB'nin tartışmalı başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Yüksek Seçim Kurulu’nun hakimlerine, ki YSK üyeleri, yüksek hakim olarak nitelendirilirler..

“Ahmak” dedi..

“Yok yok, YSK üyelerine değil, İçişleri Bakanı’na dedi” izahatı ile hakareti meşrulaştırmaya çalıştılar..

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“YSK üyeleri ne, İçişleri Bakanı ne? Bir belediye başkanı, durduk yerde, İçişleri Bakanı’na nasıl ‘ahmak’ der” itirazında bulunduk.

Politik kafalara anlatamadık.

Gün oldu, devletin valisine “it” dedi..

Bunu da şöyle izah etti, aklımızla alay edercesine: “Ben ‘it’ demedim. ‘Basit’ dedim”..

Taraftarları koro halinde, “He he.. Başkanımız ‘it’ demedi.. ‘Basit’ dedi” savunması ile, bile bile yalana destek çıktılar..

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