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Yaşam Ekrem’in son beceriksizliği: İstanbul’u denizanaları bastı!
Yaşam

Ekrem’in son beceriksizliği: İstanbul’u denizanaları bastı!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:52:00 -
Ekrem’in son beceriksizliği: İstanbul’u denizanaları bastı!

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla seçim kazanan Ekrem her şeyi berbat etti.

Kafa kafaya çarpışan metrobüslerin duraklara dalarak otobüs bekleyen yolcuları öldüren otobüslerin ardından şimdide İstanbul Boğazı’ndaki deniz kirliliği had safhaya vardı. Beykoz kıyılarında çekilen denizanası fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. Yüzlerce denizanasının fotoğraflandığı görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun bir beceriksizliğini daha İstanbullulara gösterdi.  

Denizanası neden çoğalır?

Denizanası popülasyonunun artması konusunda çeşitli nedenler var. İklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklığını artırması, ötrofikasyon (fosfor ve azot gibi besleyici elementlerin fazlalığından kaynaklanan kirlilik), aşırı avlanma ve biyolojik istila bu olasılıklar arasında yer alıyor.

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