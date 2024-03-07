Ekrem’in şoföründen iğrenç hareket! Araca çarpıp sürücüyü ezmeye çalıştı
Kadıköy'de İETT otobüsünün şerit değiştirirken bir araca çarpmasıyla sürücü tutanak tutulması istedi. Hem çarpan hem de tutanak tutulmasını istemeyen İETT şoförü sürücünün üzerine aracı sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsü şerit değiştirirken bir araca çarptı. İETT otobüsünün şoförü kaza tutanağı tutmaya çalışan sürücüyü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.
IHA'da yer verilen habere göre, olay, İstanbul Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 HO 3086 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü şerit değiştirmek isterken, aynı yönde başka bir araca çarptı. Yaşanılan kazanın ardından araç sürücüsü kaza tutanağı tutmak istedi. Bu durum karşısında tutanak tutmak istemeyen İETT şoförü, araç sürücüsünü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.
Araç sürücüsü tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Yerel
İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada