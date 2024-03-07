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Gündem Ekrem’in şoföründen iğrenç hareket! Araca çarpıp sürücüyü ezmeye çalıştı
Gündem

Ekrem’in şoföründen iğrenç hareket! Araca çarpıp sürücüyü ezmeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 09:57:00 - 2024-03-07 10:00:44
Ekrem’in şoföründen iğrenç hareket! Araca çarpıp sürücüyü ezmeye çalıştı

Kadıköy'de İETT otobüsünün şerit değiştirirken bir araca çarpmasıyla sürücü tutanak tutulması istedi. Hem çarpan hem de tutanak tutulmasını istemeyen İETT şoförü sürücünün üzerine aracı sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsü şerit değiştirirken bir araca çarptı. İETT otobüsünün şoförü kaza tutanağı tutmaya çalışan sürücüyü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

IHA'da yer verilen habere göre, olay, İstanbul Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 HO 3086 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü şerit değiştirmek isterken, aynı yönde başka bir araca çarptı. Yaşanılan kazanın ardından araç sürücüsü kaza tutanağı tutmak istedi. Bu durum karşısında tutanak tutmak istemeyen İETT şoförü, araç sürücüsünü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

 

Araç sürücüsü tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
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