  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ekrem’in Şevval Sam’ı misyonerlerin sesi

Sultanahmet Meydanı’nda Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin manevi atmosferini baltalayan cumhuriyet konserinde sahne alan Şevval Sam’ın misyonerlik bağlantıları ortaya çıktı.

2019-11-01 10:15:00 -
Ekrem’in Şevval Sam’ı misyonerlerin sesi

 Haber Merkezi 

Sultanahmet Meydanı’nda Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin manevi atmosferini baltalayan cumhuriyet konserinde sahne alan Şevval Sam’ın misyonerlik bağlantıları ortaya çıktı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB konserinde para akıttığı Şevval Sam’ın misyonerlik faaliyetlerinde yer aldığı belirlendi. İBB’nin paraladığı sanatçı Sam’ın “Mesih İsa’nın Yaşamı” isimli radyo tiyatrosunda seslendirme yaptığı belirlendi. Misyoner çalışmaya katkı sunan Şevval Sam’ın yer aldığı programın afişinin, “İsa Mesih’in gerçekliği, çağımızda giderek daha da iyi anlaşılıyor. İncil ve İsa Mesih hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz” notuyla Müslüman Anadolu’da dağıtıldığı bildirildi. Misyoner faaliyetlerin ‘sesi’ olan Şevval Sam, 28 Ekim’de İBB tarafından düzenlenen Sultanahmet konseri için 62 bin 500 TL almıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Müslümanlara laf atan insandan baska ne beklenir
  • Yanıtla

Ekrem israfoğlu

Adam bir Erdoğan ın yanında namazda bir bakıyorsun çırılçıplakların konserinde daldan dala diye bir jargon vardı semra kaynana vardı oğlu Ata nın başını yemişti. Bu Pinokyo ekrem Seyahat ve turizm A. Ş. de kendi başını yiyecek galiba
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim