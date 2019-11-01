Ekrem’in Şevval Sam’ı misyonerlerin sesi

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Sultanahmet Meydanı’nda Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin manevi atmosferini baltalayan cumhuriyet konserinde sahne alan Şevval Sam’ın misyonerlik bağlantıları ortaya çıktı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB konserinde para akıttığı Şevval Sam’ın misyonerlik faaliyetlerinde yer aldığı belirlendi. İBB’nin paraladığı sanatçı Sam’ın “Mesih İsa’nın Yaşamı” isimli radyo tiyatrosunda seslendirme yaptığı belirlendi. Misyoner çalışmaya katkı sunan Şevval Sam’ın yer aldığı programın afişinin, “İsa Mesih’in gerçekliği, çağımızda giderek daha da iyi anlaşılıyor. İncil ve İsa Mesih hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz” notuyla Müslüman Anadolu’da dağıtıldığı bildirildi. Misyoner faaliyetlerin ‘sesi’ olan Şevval Sam, 28 Ekim’de İBB tarafından düzenlenen Sultanahmet konseri için 62 bin 500 TL almıştı.