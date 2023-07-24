  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı

Kılıçdaroğlu'nda utanma da varmış! 'Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım'

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti

Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma

Altın ve para piyasaları: Haftaya altın için bunları bekleyin! Uzman isimlerden tahmin gündeme oturdu

Kaza kurşunuyla kıyameti koparan muhalefet iyi dinlesin! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri takdir topladı

Polonya, Ukrayna’ya verilen, olay olan Leopard 2 tankları apar topar mühendislik tesisine getirildi!

Azerbaycan'da yapılanmaya çalışan FETÖ'ye büyük darbe! Gözaltına alındılar

AK Parti'den HÜDA PAR'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Hesabını verecekler!

Kamikaze İHA ailesi Azab'ın çıkışı: Türkiye'de ilk kez vitrine çıkacak, geliyor! Duyan herkes şaşıracak
Gündem Ekrem'in metrobüsünden dumanlar yükseldi, vatandaşlar panikle kaçtı! İşte o anlar
Gündem

Ekrem'in metrobüsünden dumanlar yükseldi, vatandaşlar panikle kaçtı! İşte o anlar

Yeniakit Publisher
2023-07-24 01:19:00 - 2023-07-24 01:20:35

İşi dışında her işle meşgul olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a zulmünde bir metrobüs arızası daha yaşandı.

Günlerini İstanbul'a hizmet etmek yerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na darbe yapmak için harcayan İmamoğlu'nun bir metrobüsü daha facia atlattı.

Olay, Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs Durağı'nda meydana geldi.

Metrobüsden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar panikle durağı terk etmeye başladı.

Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüde, vatandaşların panik halinde duraktan kaçtığı görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başakşehir'de İETT kazası! Şoför ağır yaralandı...
Başakşehir'de İETT kazası! Şoför ağır yaralandı...

Gündem

Başakşehir'de İETT kazası! Şoför ağır yaralandı...

İmamoğlu İETT şoförlerinin maaşlarını ödemiyor mu? 'Para kalmadı' iddiası!
İmamoğlu İETT şoförlerinin maaşlarını ödemiyor mu? 'Para kalmadı' iddiası!

Yerel

İmamoğlu İETT şoförlerinin maaşlarını ödemiyor mu? 'Para kalmadı' iddiası!

Ekrem'in şoförleri baltayla birbirine saldırdı! Yaşatacağınız başka İETT rezaleti kaldı mı?
Ekrem'in şoförleri baltayla birbirine saldırdı! Yaşatacağınız başka İETT rezaleti kaldı mı?

Siyaset

Ekrem'in şoförleri baltayla birbirine saldırdı! Yaşatacağınız başka İETT rezaleti kaldı mı?

Ekrem’in İETT'sinden yeni hizmet! Merdivenleri de artık otobüsle inebileceksiniz
Ekrem’in İETT'sinden yeni hizmet! Merdivenleri de artık otobüsle inebileceksiniz

Sosyal Medya

Ekrem’in İETT'sinden yeni hizmet! Merdivenleri de artık otobüsle inebileceksiniz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23