Ekrem'in metrobüsünden dumanlar yükseldi, vatandaşlar panikle kaçtı! İşte o anlar
İşi dışında her işle meşgul olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a zulmünde bir metrobüs arızası daha yaşandı.
Günlerini İstanbul'a hizmet etmek yerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na darbe yapmak için harcayan İmamoğlu'nun bir metrobüsü daha facia atlattı.
Olay, Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs Durağı'nda meydana geldi.
Metrobüsden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar panikle durağı terk etmeye başladı.
Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntüde, vatandaşların panik halinde duraktan kaçtığı görülüyor.
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