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Siyaset Ekrem’in itfaiyesi binayı yıktı, savunmak T24'e kaldı!
Siyaset

Ekrem’in itfaiyesi binayı yıktı, savunmak T24'e kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 10:44:00 - 2023-06-11 10:44:52
Ekrem’in itfaiyesi binayı yıktı, savunmak T24'e kaldı!

İBB ekipleri İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş hanında çıkan yangını saatlerce söndüremedi, binada yıkım meydana geldi. İBB'nin beceriksizliğini savunmak solcu T24'e kaldı.

Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, binanın üst katlarında çökme meydana geldi. CHP'li İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri, 15 saatten uzun süredir söz konusu yangını söndüremedi.

Aynı ekipler, Akit binasındaki yangını günlerce söndürememişti!.. Başkan İmamoğlu bu süreçte kılını kıpırdatmayıp seçim çalışması için il il gezmişti.

İBB'nin bu iş bilmezliğini savunmak T24 gibi solculara düştü. T24 yaptığı haberde, "Su sıkılan duvarlar yıkıldı" ifadesini kullanarak itfaiyeye rağmen binada çökme meydana geldiğini ima etti.

Haberde, İBB'nin beceriksizliğine tabii ki değinilmedi!..


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