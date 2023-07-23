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Sosyal Medya Ekrem’in İETT'sinden yeni hizmet! Merdivenleri de artık otobüsle inebileceksiniz
Sosyal Medya

Ekrem’in İETT'sinden yeni hizmet! Merdivenleri de artık otobüsle inebileceksiniz

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:02:00 -
Ekrem’in İETT'sinden yeni hizmet! Merdivenleri de artık otobüsle inebileceksiniz

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT, İstanbul tarihinin arıza ve kaza rekorunu kırdı.

Başakşehir ilçesinden gelen son kaza görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İETT otobüsünün merdivenlerin üzerine çıktığı kazaya, "Ekrem’in İETT'sinden yeni hizmet! Merdivenleri de artık otobüsle inebileceksiniz" yorumu yapıldı.

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