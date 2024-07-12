Ekrem'in İETT'si Sultangazi'de terör estirdi! Yaralılar var
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, liyakatsiz kadrolar yüzünden İstanbullulara hizmet yerine bela getiriyor. Son olarak Sultangazi'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün, bir tıra arkadan çarptı. Yaralıların olduğu kaza anı kameraya yansıdı.
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltuğuna oturduğu İBB'ye liyakatsiz yandaşlarını doldurdu.
İş bilmeyen beceriksiz kadrolar yüzünden hemen her gün mega kent İstanbul'da vatandaşlar ya canından oluyor ya yaralanıyor.
Bunun son örneği Sultangazi'de yaşandı.
Habibler yolunda içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün, bir tıra arkadan çarpması 2 yolcu yaralandı. Araçta sıkışan yaralı şoförü kurtarmak için çalışma başlatılırken kaza anı kameraya yansıdı.