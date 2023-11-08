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Gündem Ekrem'in İETT'si alev aldı!
Gündem

Ekrem'in İETT'si alev aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 21:13:00 -

Üzerine vazife olmayan her yerde bir dahli olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT'si kaza rekoru kırdı.

CHP Genel Başkanlık koltuğu için yaşanan yarışın baş aktörlerinden İmamoğlu, yönetiminden sorumlu olduğu İstanbul'u 14 Mayıs seçimine giden süreçte siyasi literatüre kazandırılan "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" adayı sıfatıyla orta yerde bırakmıştı.

Türkiye'yi gezip meydan meydan dolaşmaktan İstanbul'a fırsat bulamayan İmamoğlu'nun yönetimindeki İETT otobüsü yine seyir halinde alev aldı.

Başakşehir'deki olayda yolcular kendi imkanlarıyla yanan İETT otobüsünden tahliye edildi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilişkin soruşturma başladı.

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