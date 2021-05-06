Ekrem’in hayvan karnesi de kırık

Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten Ekrem İmamoğlu’nun sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve korunması noktasında AK Parti döneminin çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı. Seçimden önce, “İstanbul’da bütün canlıların yaşam hakkı korunacak” vaadinde bulunan İmamoğlu’nun sadece atların değil, bütün hayvanların hayatını tehlikeye attığı belirlendi.

Kısırlaştırma rekoru Ekrem’de

Daha önce topladığı sokak köpeklerini Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk ederken suçüstü olan, şu sıralar Adalardaki faytonculardan satın aldığı 224 atı bakımsızlıktan öldürdüğü için gündemde olan İmamoğlu’nun, göreve geldiğinden beri Allah’ın dilsiz kulları olan hayvanları mağdur ettiği belirlendi. CHP’li İBB yönetimi tarafından hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu, Ekrem İmamoğlu’nun sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve korunması noktasında AK Parti döneminin fersah fersah gerisinde kaldığını gözler önüne serdi. 2018 yılında AK Partili İBB yönetimi, sahipsiz hayvanlara yönelik toplam 200 bin 972 adet muayene, tedavi ve aşılama hizmeti gerçekleştirirken, 2020 yılında sevimli dostlarımıza yönelik rehabilitasyon faaliyetlerinde büyük bir gerileme yaşandığı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin, 2020 yılında yalnızca 148 bin 106 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdiği belirlendi. CHP’li belediyenin 2020’de, 21 bin 36 hayvanı kısırlaştırarak önceki yönetimi geride bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.

Poliklinik hizmeti 4’te 1 düştü

İki parti arasındaki hizmet farkı sahipli hayvanlara yönelik poliklinik faaliyetlerine de yansıdı. AK Partili İBB yönetimi 2018 yılında toplam 8 bin 270 muayene, tedavi ve aşılama gerçekleştirirken; CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB 2020’de yalnızca 2097 adet hayvana benzer hizmeti sunabildi. 2018’de AK Partili yönetimce 3 bin 396 hayvan muayene edilirken, 2020’de CHP’li İBB sadece 955 hayvanı muayene etti. 2018 yılında 3 bin 368 hayvan tedavi edilirken, 2020’de tedavi edilen hayvan sayısı 947’de kaldı. 2018’de bin 506 evcil hayvan aşılanırken, 2020’de CHP’li İBB’nin sadece 195 adet hayvanı aşıladığı saptandı.

Çapsızlığa görevden alma kılıfı

Öte yandan, İmamoğlu’nun talimatıyla satın alınan fayton atlarından 978 tanesinin kaybedildiği, 224’ünün ise bakımsızlıktan öldüğünün ortaya çıkmasından önce CHP’li belediyede önemli bir görevden almanın yaşandığı ortaya çıktı. Atların ölmesinden sonra telaşa kapılan CHP’li İBB Başkanının Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun’u görevden aldığı belirlendi. Coşkun’dan boşalan koltuğa ise 16.04.2021 tarihinde Fevzi Karaağaç’ın atandığı öğrenildi.