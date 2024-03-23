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Gündem Ekrem'in bir oyunu daha ifşa oldu! Sakallı ve tesettürlü eleman ilanı
Gündem

Ekrem'in bir oyunu daha ifşa oldu! Sakallı ve tesettürlü eleman ilanı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 03:46:00 -
Ekrem'in bir oyunu daha ifşa oldu! Sakallı ve tesettürlü eleman ilanı

Ekrem'in, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecinde Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Maltepe ve Kartal'da promosyon ürün dağıtımı için sakallı ve tesettürlü eleman ilanı verdiği ortaya çıktı.

Seçimlerde muhafazakar seçmenin oyunu almak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, türlü oyunlarına bir yenisini daha ekledi. İmamoğlu’nun kampanya ajansı, evlere promosyon dağıtmak için günlük yevmiyeli personel aramaya başladı. Aranılan kişilerde, tesettürlü kadın ve sakallı erkek detayı ise dikkat çekti.

Tesettürlü kadın ve sakallı erkek detayı ifşa oldu!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çarpıcı bir iddiayı ifşa etti. Tolgahan Erdoğan, İmamoğlu'nun ekibinin promosyon ürünlerin dağıtımı için, eleman ilanı verdiğini ve ilan şartında sakallı ve tesettürlü olma şartı getirildiğini paylaştığı videoyla ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tolgahan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu ekiplerinin Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Maltepe ve Kartal’da promosyon ürünlerin dağıtımı için ilan verdiği ortaya çıktı. Sakallı ve tesettürlü eleman ihtiyacı olduğu söylenen ilanda saha çalışması yapacak isimlere günlük 900₺ + yemek , takım elbise ile geleceklere ise 1000₺ + yemek ödemesi yapılacağı belirtiliyor. Ödemelerin ise 29 Mart Cuma günü ofisten elden yapılacağı belirtiliyor."
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