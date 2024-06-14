Ekrem'den yine fıkra gibi icraat! Olmayan bisiklete yüzde 100 zam

İBB atıl halde depolarda çürümeye terk ettiği İSBİKE'ye bisikletlere yüzde 100 zam yaptı. İstasyonlarda bir tek bisiklet bile yer almazken, çocuklarını bisiklete bindirmek için sahillere gelen aileler duruma isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı üçüncü birleşiminde birçok hizmetle ilgili zam kararı çıktı. İSPARK'ta 1 saatlik otopark ücretinin 70 TL'ye çıkarıldığı Meclis'te, İSBİKE ücretlerine de zam teklifi görüşüldü.

1 SAATİ 44 LİRA OLDU

Teklifte, bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artış yapıldı. İSBİKE'ye ait bisikletlerin 1 saatlik kiralama ücretinin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saat 31 liradan 62 liraya, 2-3 saattin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi. Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İBB'de kiralık bisikletlere yüzde 100 zam yapılması ilginç bir durum oluşturdu. Zam yapılan bisikletler uzun zamandır İBB'nin depolarından çürümeye terk edilmişti.

Zam haberi "İBB'nin depolarda tuttuğu bisikletler yeniden istasyonlardaki yerini aldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Akşam Gazetesi, sahillerdeki İSBİKE bisiklet istasyonlarını görüntüledi. Geçmişte yüzlerce bisiklet olan istasyonlar hâlâ bomboş. Yaz aylarının gelmesiyle çocuklarını bisiklet kullandırmak ve gezmek için sahillere gelen aileler büyük hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Yadigar Bıçak ile kızı İlkim Ada, sahilde bisikletleri göremeyince üzüldüklerini söyledi. Anne Bıçak "Bugün Zeytinburnu sahiline pikniğe geldik. Nasılsa burada var diye bisiklet getirmedim. Çocuğumla birlikte binecektik. Bir de baktık bisiklet yok. Bir de üstüne olmayan bisiklete zam gelmiş" dedi.

"SİSTEMİ KORUYAMADILAR"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Dr. Maliki Ejder Batur, "2012'de İSBİKE Projesi hayata geçirildi. CHP'li yönetim İBB'yi devraldığında İstanbul genelinde hali hazırda kurulu bulunan 300 istasyon 3 bin bisiklet ile aktif bir sistemiz vardı. 12 milyon TL yatırımla kurulan İSBİKE sisteminin çalıştırılmadığı dönemde CHP'li İBB, 1 milyon 500 bin TL'lik İSBİKE reklamı yaptı. Bisikletler çürümeye terk edildi" dedi.

"BAKIM-ONARIM GÜNCELLEME" UYARISI

BİSİKLET kiralamak için İSBİKE'nin cep telefonu uygulamasını açan vat+andaşların karşısına "2023 sonu itibarıyla İSBİKE bisiklet paylaşım sistemi kapanacak olup, bakım-onarım dönemine girilecektir. Bakım onarım ve sistem güncellemesi yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" bildirimi çıkıyor.