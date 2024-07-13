Ekrem’den öğrenciye ayrımcılık

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği günden bu yana Megakentin bütçesini har vurup harman savuran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçedeki açığı kapatmak için şimdi de vatandaşın kazanmış olduğu hakları ellerinden almaya başladı.

Ücretsiz dedi bindirdi

Yerel seçimlerden önce göz boyamak adına ‘öğrenciye ücretsiz ulaşım’ vaadi veren İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirdi. CHP’nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisin aldığı karara göre 30 yaşından gün alan öğrencilerin indirim uygulaması farklı olacak. Yapılan bu skandal uygulamaya ise İstanbulkart öğrenci kartına 30 yaş üstü kullananların 2019 yılından bu yana artış gösterdiği bahane edildi. İmamoğlu’nun seçim arifesinde verdiği vaatlerin ve sözlerin tam tersini yaptığını belirten İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi:

Öğrenci saymıyor

“CHP’ye göre artık 30 yaşından gün almış olan ve ileriki yaşlarda olan kardeşlerimiz öğrenci sayılmayacak ve ulaşımda öğrenci imkanından faylanamıyor olacaklar. Seçimlerden önce hayatı ucuzlatacağız ulaşımı bedava yapacağız diyenler şimdi öğrencilerin ulaşımdaki hakkını kademe kademe kaldırma yoluna girdiler. İlk teklif ettiklerinde yaş sınırı 25’ti lütfettiler 30 yaşına çıkardırlar. Ama kademe kademe aşağı doğru çekecekler. Hayat boyu öğrenme gibi güzel kelimeler süslü ifadeler kullanan CHP anlayışı, şimdi öğrenmenin yaşını 29 ile sınırlandırdı. Cumhur İttifakı olarak bu karara karşıyız. Aynı zamanda anayasadaki eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bu yanlış karara karşı hukuki mücadelemiz devam edecek.”

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