Ekrem’den mukaddesat düşmanlarına peşkeş

HDP’nin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı kimliğinden ziyade politik provokasyonlarıyla gündeme gelen isimlere para yağdırıyor. Ulaşıma, ekmeğe, suya yaptığı astronomik zamlarla İstanbullunun cebine el atan İmamoğlu, peşi sıra düzenlediği ihalelerle yandaşlarını fonluyor.

Beki'nin eşine özel ihale

Hizmet döneminin kapandığı, lay lay lom belediyeciliğinin başladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konser ve söyleşilerle adeta talan ediliyor. İstanbul’u kitabına uygun bir şekilde söğüşleyen CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlarının üzerine saçıyor. İBB Başkanı İmamoğlu’nun talimatıyla 25 Mart 2022’de gerçekleşen ‘2022/293500’ E-Kap numaralı, ‘’Hamiyet Yüceses Şarkıları’’ Konseri ihalesi, Karar gazetesi yazarı Akif Beki’nin eşi Eda Karaytuğ’a paslandı. İBB İştiraki İstanbul Kültür ve Sanat Tic. A. Ş. Tarafından düzenlenen ihalede Beki’nin eşi Karaytuğ’a 30 bin TL ödendi. Akif Beki ile evlendikten sonra Beki soyadını alan Eda Karaytuğ, ihale sözleşmesinde ‘Yüklenci’ olarak da yer alıyor.

Yandaşları doyurdu

Son üç ay içerisinde düzenlediği 159 adet konser ihalesiyle İstanbul’un bütçesini çalgı-çengiye harcayan İmamoğlu, yandaşlarını doyurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından, ‘Muhtelif Organizasyonlar’ adı altında yapılan ve 4734 Sayılı Kamu İhaleler Kanunu’nun “3-g” maddesi işletilerek “istisnalar” kapsamına alınan ihalelerle, İslam’a ve başörtülülere hakaret eden Metin Uca’ya da finansman sağlandı. 24.03.2022 tarih, 2022/286855 e-Kap numaralı, “Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Metin Uca & Atilla Atasoy Müzik Ve Söyleşi Performansı (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alımı İşi” ihalesine 30 bin Türk lirası ödendi.

İBB fonlama merkezi

İmamoğlu talimatıyla gerçekleşen adrese teslim ihalelerden Geziciler de payını aldı. 10 Şubat 2022’de düzenlenen, ‘Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında Başakşehir Kültür Merkezi Tuna Kiremitçi Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alımı İşi’ ihalesinde, Gezi provokasyonunda etkin rol oynayan Tuna Kiremitçi’ye 20 bin lira paslandı. İmamoğlu daha önce de, Şevval Sam, Fatih Erkoç, Athena, Resul Dindar, Fettah Can gibi solcu kimliğiyle bilinen sözde sanatçılara konser verdirmiş, Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV ve Karar gibi medya organlarını ise peşi sıra reklamlar vererek fonlamıştı.

Dine, dindara düşman

Müslümanların Kurban ibadetine dil uzatan Şevval Sam, annesi Leman Sam’ın “Benim için kurban kesenle IŞİD birdir” şeklindeki rezil sözüne destek vererek, “Bu ızdırabın ibadetle bir alakası olmadığını düşüdüğünü çok iyi biliyorum” demişti. İslam’a inanmadığını ve öldüğünde yakılmak istediğini söyleyen Metin Uca, oruç ibadetine dil uzatarak “Bin 400 yıl öncesinden gelen insanlar iki noktada tıkanmış durumdalar. Fitil orucu bozar mı diye sormuş. Ne niyetine sokuyorsa ona göre değişir” gibi aşağılık ifadeler kullanmıştı. Uca, sosyal medya hesabında çarşaflı bir kadının fotoğrafını paylaşarak “Mübarek cadılar gününüzü tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim” yazıp dini değerlerle alay etmişti.