Ekrem'den giderayak kadro kıyağı

Sebahattin Ayan İstanbul

Akit, sürekli liyakatten dem vuran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maskesini düşürmeye devam ediyor. Her fırsatta mülakat üzerinden iktidarı hedef alan ve AK Parti hükümetini atamalarda usulsüzlük yaptığı iftirasıyla yıpratmaya çalışan İmamoğlu’nun gerçekte büyük bir emek gaspına imza attığı ortaya çıktı. İBB’nin düzenlediği ‘2023 yılı unvan değişikliği sınavında’ bütün soruları doğru cevaplayarak tam puan alanların sözlü mülakatta düşük puan verilerek elendiği, yazılıda düşük puan alan yandaşların ise sözlü mülakatta verilen yüksek notlarla üst mevkilere atandığı belirlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı sınavda çok sayıda personel 70 üzeri puan aldığı halde sözlü mülakatta elenirken, düşük not alan yandaşlar ise verilen yüksek notlarla kadro sahibi oldu.

İşte kıyım listesi

Yüksek puana rağmen mülakatta düşük verilerek elenen mağdurlar:

Yazılı sınavdan 100 tam puan alan M.K. isimli mühendis sözlü mülakatta 67 verilerek elendi.

Yazılı sınavdan 100 tam puan alan A.K. isimli mühendis adayına sözlü mülakatta 68,6 verilerek hakkı gasp edildi.

Yazılı sınavdan 100 tam puan alan A.Y. isimli mühendis adayına sözlü mülakatta 60,5 verilerek emeği çalındı.

Yazılı sınavdan 95 puan alan M.Ç. sözlü mülakatta verilen 56,6’lık puanla elendi.

Yazılı sınavdan 95 puan alan R.T. isimli mühendis adayına sözlü mülakatta 61,4 puan verilerek ataması yapılmadı.

Yazılı sınavdan 92,5 tam puan alan N.K. isimli ekonomist sözlü mülakattan verilen 66 puana takıldı.

Yazılı sınavdan 90 tam puan alan E.Y. isimli mühendise adayı sözlü mülakatta 55,3 puan verildi.

Yazılı sınavdan 87,5 puan alan K.A isimli mühendis adayı sözlü mülakatta 68,4 puan verilerek saf dışı kalması sağlandı.

Yazılı sınavdan 87,5 puan alan M.D. isimli mühendis adayına sözlü mülakatta 64 puan verilerek liste dışı bırakıldı.

Yazılı 87,5 puan alan M.O. isimli sosyolog adayına sözlü 69,7 puan verilerek elendi.

Yazılı sınavdan 85 puan alan M.D. isimli mühendis sözlü mülakatta 68,7 puan verilerek hakkı çalındı.

Yazılı sınavdan 85 puan alan İ.G isimli mühendis adayı sözlü mülakatta 53,3 puan verilerek hakkı gasp edildi.

Yazılı sınavdan 82,5 puan alan E.K. isimli mühendis adayı sözlü mülakatta 65 puan verilerek emeği gasp edildi.

Yazılıda 75 tam puan alan T.Ç isimli sağlık teknikeri sözlüde 67,9 puanla,

75 tam puan alan T.Y. isimli sağlık teknikeri ise sözlü mülakatta verilen 67,1 puanla sınavı kaybetti.

Yazılı sınavdan 75 puan alan O.D. isimli sanat tarihçisi sözlü mülakattan 51,1 puan verilerek saf dışı bırakıldı.

Yazılda 70 puan alan İ.K isimli sosyolog mülakattan 51,5 puan verilerek elendi.

Yazılı sınavdan geçer not alan 70 üzeri puan M.K. ile N.Y., A.H.F.K. Ü.A, A.K. isimli ekonomistler ile, E.K., E.G., Z.D., S.K., İ.B., T.B., B.K., A.Ö., M.A., M.U., M.S., E.G., O.V., isimli teknikerlere sözlü mülakatta düşük not verildi.

Yeter ki kadro alsınlar

Başarılı adayların hakkını gasp eden İBB yönetiminin yazılı sınavdan düşük puan almalarına rağmen sözlü mülakatta puanları yükseltilerek kadro sahibi yaptığı yandaşlarından bazıları ise söyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yazılı sınavdan 67.5 alan S.Y. isimli şehir plancısı adaya sözlü mülakatta 86,5 puan verilerek ortalaması 77’ye yükseltildi ve kadroyu kaptı.

Yazılı sınavdan 67.5 alan U.O isimli mühendis adaya sözlü mülakatta 74 tam puan verilerek ortalaması 70,75’e yükseltilerek ve başarılı sayıldı.

Yazılı sınavdan 67.5 alan O.Ö. isimli mühendis adaya sözlü mülakatta 84,2 puan verilerek ortalaması 75,85 yükseltildi ve kadroya yerleştirildi.

Yazılı sınavdan 62,5 puan alan A.A. isimli mühendis adayına sözlü mülakatta 75,4 puan verilerek ortalaması 68,95 puanda kalmasına rağmen kadro verildi.