Ekrem yapar onlar bakar! ‘Halkçı’ medyada halk ekmek sessizliği

Ekmek ve su başta olmak üzere İstanbul halkına sağladıkları hizmetlerde indirim yapacaklarını ileri süren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her şeye zam yapmaya devam ediyor. İmamoğlu son olarak dün Halk Ekmek ürünlerine yüzde 60 zam yaptı. Fırınla yarışan Halk Ekmek fiyatları, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Halkın ekmeğine göz diken İmamoğlu’nun indirim vaadine rağmen zam yaptığı gerçeği, sözde halkçı geçinen medyada yer bulmadı. CHP kuyruğuna takılan İmamoğlu yandaşı medya organları, Halk Ekmek’in yaptığı yüzde 60’lık zammı okuyucularına duyurmadı.

Akit TV’de, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, sözde halkçı medyanın, İstanbul halkının çilesine nasıl kör kaldığı da masaya yatırıldı.