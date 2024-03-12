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Gündem Ekrem yapar da Mansur geri kalır mı! Beceriksizlik CHP'nin geninde var
Gündem

Ekrem yapar da Mansur geri kalır mı! Beceriksizlik CHP'nin geninde var

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:11:00 -
Ekrem yapar da Mansur geri kalır mı! Beceriksizlik CHP'nin geninde var

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da yaşanan metro arızalarından Mansur Yavaş da geri durmuyor. CHP'nin geriye götürdüğü Ankara'da bozulan metro, vatandaşları isyan ettirdi.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbullulara 5 yıl boyunca imtihan yaşatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliği vatandaşı çileden çıkartırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da geri durmuyor.

Görevi devralmadan önce verdiği sözleri yerine getirmediği gibi altyapı ve ulaşım problemlerine de çözüm bulamayan Mansur Yavaş, Ankaralıları mağdur etmeye devam ediyor.

Metro bozuldu vatandaşlar isyan etti

Ankara Metrosu Necatibey İstasyonu'nda Koru-Kızılay-Törekent Metro hattının bozulması nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde işine ve okuluna gidemedi. 

Metronun uzun süre düzelmemesi nedeniyle kalabalık arttı, Ankaralılar isyan etti.

Ayrıca en dar istasyonlardan birisi olan Necatibey'de insanlar tehlike içerisinde metrodan inmek zorunda kaldı.
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